Leonid Radvinsky: OnlyFans'in sahibi 'porno içerik imparatoru' hakkında neler biliniyor?

Kaynak, LEONID RADVINSKY - LINKEDIN Fotoğraf altı yazısı, 41 yaşındaki Leonid Radvinsky

27 dakika önce

Yetişkinlere yönelik içerikler için abonelik platformu sunan OnlyFans, sahibi Ukraynalı-Amerikalı Leonid Radvinsky'ye her yıl yüzlerce milyon dolar kazandıran bir platforma dönüştü.

Yalnızca 2021'de OnlyFans için içerik üreten 2,5 milyon kişiye toplam 4 milyar dolar ödeme yapıldı.

Platformun sahibi olan Ukrayna ve Amerikan vatandaşı Radvinsky’nin toplam servetinin 2.1 milyar dolara ulaştığı hesaplanıyor.

Radvinsky OnlyFans’i 2018 yılında Guy ve Tim Stokely isimli baba oğuldan satın aldı.

Bu ikili platformu 2016 yılında yaklaşık 12 bin dolar yatırım ile kurdu.

Radvinsky’nin bu yatırım için milyonlarca dolar ödediği düşünülüyor.

Peki Ukrayna doğumlu bu kişi kim ve parası nereden geliyor?

Onun hakkında başka neler biliyoruz?

Açıkçasını söylemek gerekirse çok az şey.

Sahibi olduğu platformun çok ses getirmesine karşın Radvinsky kameralara uzak bir hayat yaşıyor. Bugüne kadar çok fazla röportaj da vermedi.

Ortada görünmeme tercihi açık olsa da onun hakkında bazı ipuçlarına kişisel internet sitesi ve LinkedIn profilinden ulaşılabiliyor.

Radvinsky kendisini teknoloji girişimcisi ve hayırsever olarak tanımlarken “yükselen sosyal medya platformlarına özel bir ilgisi olduğunu” vurguluyor.

Kendi internet sitesinde ise son 20 yılı yazılım şirketleri kurarak ve açık kaynak hareketine destek olarak geçirdiğini kaydediyor.

Ukrayna’nın liman kenti Odesa doğumlu olan Radvinsky, ülkesindeki savaş kaynaklı sıkıntılara da maddi yardımlarla destek oluyor.

Coindesk’e göre, kripto para kullanarak yaptığı yardımlar 2022’de 1.3 milyon dolar seviyesinde oldu.

Radvinsky kar amacı gütmeyen girişimlere çok fazla para ve zaman harcadığını savunuyor.

Internet sitesindeki özgeçmişine göre bir satranç maçına her zaman hazır ve giderek tecrübe kazanan bir helikopter pilotu.

Nerede yaşıyor?

Daily Telegraph gazetesindeki bir makalede ailesinin o küçükken Chicago’ya taşındığı belirtiliyor.

Şimdi ise Florida’da yaşadığı biliniyor ama evinin nerede olduğu bilinmiyor.

Forbes dergisinde evli olduğu belirtilse de BBC eşinin ismini doğrulayamadı.

OnlyFans, Radvinsky’nin porno endüstrisindeki ilk şirketi değil.

Chicago’da üniversitesi okuyan girişimci, mezun olduğu 2002’den bu yana birçok proje içinde bulundu.

OnlyFans’in sahibi olan Fenix şirketinde tek hissedar konumuna gelmeden önce web kamera temelli başarılı bir içerik platformu kurmuştu.

OnlyFans'in arkasında hangi şirket var?

Kaynak, Getty Images

Fenix isimli bu şirket Radvinsky ABD’de yaşıyor olsa da İngiltere’de kayıtlı görünüyor.

Radvinsky’nin aksine şirketin mali işler müdürü ise İngiltere’de yaşıyor.

Kamuya açık kaynaklara göre, OnlyFans kurucusu Guy Stokely şirketten Aralık 2021’de istifa etti.

Aynı ay içinde Tim Stokely de OnlyFans’in CEO’luğu görevini “yeni maceralara atılmak için” bıraktı.

41 yaşındaki Radvinsky’nin sahipliğinde OnlyFans patladı. Artık sadece porno içerik de yer almıyor. En fazla takip edilen bazı içerik sağlayıcılar, her yerde izlenebilecek içerikler paylaşıyor.

OnlyFans ne kadar kazanıyor?

Ağustos 2023 yılında şirket, yılın o dönemi itibariyle 525 milyon dolar kar açıkladı. Geçen yıl bu rakam 432 milyon dolardı.

2022’de OnlyFans’e içerik üretenlerin sayısı yüzde 47 arttı ve 3.2 milyona ulaştı. İçerikleri takip eden kullanıcı sayısı ise yüzde 27 arttı ve 239 milyona yaklaştı.

Ancak platform hükümetler ve denetim kurumlarının da merceği altında bulunuyor.

BBC’nin 2021’de yaptığı bir araştırma OnlyFans’in yetişkin olmayanların içerik paylaşımını engellemek konusunda başarısız olduğunu ortaya koymuştu.

Şirket o dönemde yaptığı açıklamada, platformun yaş doğrulama sisteminin, düzenleyiciler tarafından koyulan zorunlulukların çok daha ilerisinde olduğunu savunmuştu.