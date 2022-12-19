Arjantin’in kupa zaferi İngiliz basınında: ‘Messi artık zirvede’

27 dakika önce

Arjantin’in Fransa’yı yenerek 1986’dan sonra ilk kez Dünya Kupası’nı kazanma başarısı göstermesi İngiliz basınında geniş yankı buldu.

Normal süresi 2-2 ve uzatma devreleri de 3-3 biten maçın galibi, penaltı atışları ardından belli oldu.

Arjantin’in futbol efsanesi Lionel Messi, kariyerinin sonuna doğru gelirken, “en büyük hayalim” dediği kupayı da kazanmış oldu.

İngiliz gazeteleri Dünya Kupası finaline geniş yer ayırırken, Messi’nin dünya futbolunun en iyisi, maçın ise bugüne kadar oynanan en büyük final olduğu dair fikirler öne çıkıyor.

The Sun gazetesi, Pazartesi günü birinci sayfasını yalnızca Arjantin zaferine ayırmış tek İngiliz gazetesi. Messi için “en büyük” sıfatını kullanan gazete, BBC sunucusu ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker’in “Şimdiye kadarki tanık olduğum en iyi final” sözlerini de alıntılıyor. The Sun’a göre maç, İngiltere'nin 1966 finalindeki galibiyetinden bu yana en büyük Dünya Kupası finali.

The Daily Express, Messi’nin takım arkadaşlarıyla birlikte kupayı kaldırırken çekilen bir pozunu okurlarıyla paylaşıyor ve “Kesinlikle gelmiş geçmiş en büyük final” diyor. Birinci sayfanın kalanında ise tıpkı diğer birçok gazetede olduğu gibi, bu hafta İngiltere'de gerçekleşen grevlere odaklanılıyor.

The Times’ın birinci sayfasındaki Dünya Kupası haberinde, “destansı” maçın “harika Messi” zaferiyle sonuçlandığı yazıyor.

Metro ve Daily Mirror gazetelerinde de finalin bugüne kadar oynanmış en büyük final maçı olduğu belirtilirken, Messi’nin çabalarından övgüyle söz ediliyor.

The Daily Telegraph gazetesi, zaferi okurlarına logonun hemen altına yerleştirdiği büyük bir fotoğrafla aktarıyor. Fotoğrafın üzerinde ise “Messi, gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası finaliyle birlikte, dünyanın en iyisi olduğunu ispatladı” yazıyor.

Financial Times, Arjantin’in son şampiyon Fransa’yı devirmesini kaleme alırken, Katar’daki insan hakları ihlalleri, stadyum inşaatlarında göçmen işçilerin ölmesi, LGBTİ+ hakları gibi turnuva öncesinde büyük tartışmaların yaşandığı konu başlıklarını tekrar gündeme getiriyor. “Messi’nin tacı” diyerek de yıldız futbolcunun rekorlarından söz ediliyor.

I gazetesi de omuzlarda taşınırken elinde kupayı taşıyan Messi’den “En iyisi” diye bahsediyor.

Guardian gazetesi de birinci sayfasındaki haberde tıpkı Financial Times gibi Katar’la ilgili tartışmalara yer veriyor. Maçın ise bugüne oynanmış en iyi final olduğunu söylüyor.

Daily Mail, diğer gazetelerden farklı olarak Fransa’nın üzüntüsüne de yer veriyor. Bir tarafta hüznün, bir tarafta neşenin olduğunu kaydeden gazete, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kylian Mbappe’yi teselli ederken çekilmiş bir fotoğrafı da kullanıyor.

Daily Star gazetesinde ise Messi için, “Dünyanın zirvesinde” ifadeleri seçiliyor.

Arjantin basını: ‘Messi tüm zamanların en iyisi’

Arjantin medyası da Dünya Kupası zaferini coşkuyla karşıladı.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden Clarin, web sayfasında “Bir ülkenin mutluluğu” diyerek hem Doha’daki hem de Buenos Aires’teki kutlamalardan fotoğraflar paylaştı.

Haberde, maçın gitgellere sahne olduğu, bunun hem Messi için hem de maçı izleyen ülke için oldukça zor anları beraberinde getirdiği vurgulanırken, Messi için ise şu sözler kullanıldı:

“Evet, Messi. Artık tartışma yok: o tüm zamanların en iyisi. Dünyanın kralı olduğunu doğrulamak için Orta Doğu'ya gitmesi gerekiyordu.”

Arjantin’in köklü gazetelerinden La Nacion, ülke çapında başlayan kutlamalardan etkileyici fotoğraflara yer verdiği haberinde, “Milli takım Fransa'yı yendi ve geceye kadar süren kutlamalr başladı” diye yazdı.

Türk basını: ‘Dünya ‘10’a borcunu ödedi’

Messi ve arkadaşlarının büyük zaferi, Türk spor basını tarafından da ilgiyle izlendi.

Fanatik gazetesi, eski Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic’in “Sadece bir teknik adam olarak değil, bir futbolsever olarak gördüğüm en iyi andı bu final. Hayat adeta bu maçın içinde gibiydi” şeklindeki yorumunu okurlarıyla paylaştı.

Messi’nin 10 olan forma numarasına atfen “Dünya ‘10’a borcunu ödedi” başlığını atan gazete, Fransız genç yıldız Mbappe’nin üzüntüsüne ait bir fotoğrafa da yer verdi.

Birçok gazetede ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da maçı stadyumda izlediği bilgisi verildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Meleke, finalle ilgili köşe yazısına “Futbol Messi’ye borcunu ödedi” başlığını attı. Gazete ise “Tartışma bitti” diyerek Messi’nin tüm zamanların en iyisi olduğunu aktardı.

Milliyet spor sayfası ise, Fransız İhtilali’ne atıfta bulunarak “Arjantin İhtilali” başlığıyla çıktı.