İ﻿ngiltere, uçuşlarda sıvı yasağını kaldırmaya hazırlanıyor

Sektör temsilcileri, bazı havalimanlarında kullanılmaya başlanan üç boyutlu x-ray cihazlarının yaygınlaşmasıyla, 16 yıldır yürürlükte olan bu uygulamaya gerek kalmayacağını söylüyor.