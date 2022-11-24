İngiltere, uçuşlarda sıvı yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
İngiltere, iki yıl içinde uçuşlarda 100 mililitrenin üzerine uygulanan sıvı yasağını kaldırmaya hazırlanıyor.
Sektör temsilcileri, bazı havalimanlarında kullanılmaya başlanan üç boyutlu x-ray cihazlarının yaygınlaşmasıyla, 16 yıldır yürürlükte olan bu uygulamaya gerek kalmayacağını söylüyor.
Heathrow Havalimanı CEO’su John Holland-Kay, Ulaştırma Bakanlığı’nın uygulamaya geçilmesi için havalimanlarına 2024 ortasına süre verdiğini söyledi.
Sıvı yasağının kaldırılmasıyla birlikte birlikte dizüstü bilgisayarlarının güvenlik kontrolü için çantadan çıkarılmasına da gerek kalmayacak.
Mevcut kurallara göre yolcular 100 mililitreyi geçmeyen sıvıları şeffaf ve kilitlenebilir poşetler içinde taşımak zorunda.
Bu sıvıların güvenlik kontrolünden geçerken el bagajlarından çıkarılması gerekiyor.
Yasağın kalkmasıyla güvenlik kontrollerinin hızlanması ve uzun kuyrukların ortadan kalkması umuluyor.
Üç boyutlu x-ray cihazları, bir süredir dünya genelinde büyük havalimanlarında deneniyor.
Avrupa Birliği’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, 2018’de kıta çapındaki kısıtlamaların gelişen teknolojiyle önlenebileceğini açıklamıştı.
Dünya çapında uçuşlarda sıvı yasağı uygulaması, 2006’da İngiliz polisinin, İngiltere’den ABD ve Kanada’ya giden yedi uçakta içecek şişelerine gizlenen sıvı patlayıcıları infilak ettirmeye yönelik bir saldırı planını açığa çıkarmasından sonra başlamıştı.