ABD'de Senato adayı olan Mehmet Öz, 'yavru köpek katili' suçlamalarını reddetti

16 dakika önce

Bernd Debusmann Jr

BBC ABD muhabiri

Kaynak, Getty Images

‘Köpek katili’ ifadesi, hakaretler ve çamur atmaların sıradanlaştığı Amerika Senato seçimleri dönemi için bile dikkat çekici.

Bu tanım Trump destekli aday Doktor Mehmet Öz için kullanılıyor.

Pennsylvania’dan senatör adayı olan Öz hakkındaki bu tanım, Jezebel isimli yayın organının araştırma haberi sonrasında yayıldı.

Haberde Doktor Öz’ün yönettiği bir tıbbi araştırmada en az 329 köpek ile onlarca domuz, yüzlerce tavşan ve kemirgenin öldürüldüğü iddia edildi.

Doktor Öz’ün sözcüsü bu iddiayı yalanlasa ve “Buna ancak bir aptal inanır” yanıtı verse de rakip aday bunu kampanyasında kullanmaya başladı bile.

John Fetterman isimli Demokrat adayın kampanya çıkartmalarında “Köpekseverler Fetterman’a oy veriyor” sloganı yer almaya başladı.

Demokrat adayın eşi Gisele Fetterman da baskıya dahil oldu ve Twitter hesabından “Bu seçimde nelerin tehdit altında olduğunu biliyoruz… Bunlara birini daha ekleyin: Köpek yavruları” paylaşımı yaptı.

Bu suçlama, 8 Kasım seçimleri öncesi Öz, Fetterman ile arasındaki oy farkını kapatırken gelmeye başladı.

Syracuse Üniversitesi’nden Profesör Jennifer Stromer Galley, sosyal medyanın siyasi kampanyalara etkisini araştıran bir bilim insanı.

Galley, birinin köpek yavrusu katili olarak tanımlanmasının “tartışma yaratacağını ve dikkatleri çekeceğini” söylüyor.

BBC’ye konuşan araştırmacı “Amerika köpekleri sever; bu hikayede kötü insan tarafında anılmak bir aday için özellikle kötüdür” diyor.

İddialar Mehmet Öz’ün Colombia Üniversitesi’ndeki dönemine rastlıyor.

Jezebel haberine göre 1989 ve 2010 yılları arasında yapılan 75 ayrı tıbbi çalışmada, Öz’ün yönettiği araştırmalarda 300’den fazla köpek ‘ciddi acılar çekerek’ öldü.