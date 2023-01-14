Rusya’nın füze saldırıları Ukrayna genelinde altyapıyı hedef aldı

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Cuma gecesi Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef alan Rus bombardımanı ve füze saldırıları, Cumartesi gün boyu Lviv, Odessa ve Dnipro’da devam etti. Ukrayna’nın füze savunma sistemi füzeleri durdurmak için harekete geçerken son olarak Harkiv’de, enerji üretim tesislerine iki füzenin fırlatılması sonucu elektrik kesildi.

Cumartesi gece boyunca başkent Kiev’de devam eden bombardıman sonrası şehrin valisi, şehir genelinde patlamalar duyulabileceğini; füze savunma sistemlerinin aktif olduğunu duyurdu. Ülkenin diğer iki büyük şehri doğudaki Harkov ve batıdaki Lviv’de de kritik önemdeki altyapıların vurulduğu duyuruldu.

Lviv, Mikolaiv ve güneydeki Odessa’da da füze savunma sistemleri, Rusya’dan fırlatılan füzeleri durdurmak için harekete geçti. Yine de şehir merkezlerinde patlama sesleri duyuldu, altyapı ciddi şekilde zarar gördü.

Rusya, Ukrayna’da geçen yıl Şubat ayında başlattığı savaşta gerilemeye başladıktan sonra Ekim ayında ülkenin enerji altyapısını hedef alan bir dizi saldırıda bulunmuştu. Milyonlarca insan, çok soğuk havanın görüldüğü kış aylarını elektrik ve ısınma olmadan geçirdi.

Rusya, altyapıyı hedef aldığı saldırılarına ülke genelinde devam ediyor.

Kiev’de gece yarısından sonra durdurulan füzeler, savunma sisteminin sirenleri sustuktan sonra da devam etti. Bu durum hem yetkililerde hem de halkta şaşkınlıkla karşılandı. Başkentte gece başlayan saldırılarda yaralanan ve ölen olmadığı açıklandı. Ancak sabah devam eden füze saldırılarında bazı binalarda yangın çıktı. Kiev askeri yönetimi ise altyapı faaliyetlerinin yürütüldüğü binaların hedef alındığını; ölü ve yaralı bilgisinin olmadığını duyurdu.

Camları kırılan 18 evde yaşayanların da ciddi bir zarar görmediği belirtildi.

Harkov’da da bölgesel vali Oleg Synehubov, şehrin iki S-300 füzesiyle vurulduğunu; endüstriyel üretim ve enerji santrallerinin ciddi zarar gördüğünü açıkladı.

Saldırılar, Ukrayna’nın doğusunda tuz madenlerinin bulunduğu Soledar şehrinin kontrolü için çetin çatışmaların sürdüğü bir döneme denk geldi. Rusya şehrin kontrolünü ele geçirdiğini savunuyor ancak Ukrayna yönetimi askerlerinin hâlâ bölgede savaşmaya devam ettiğini söylüyor.