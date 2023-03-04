Rusya’ya yaptırımları ihlal gerekçesiyle 45 Hollandalı şirkete soruşturma

4 Mart 2023, 23:49 +03 Güncelleme 29 dakika önce

Yusuf Özkan / Lahey

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Hollanda’da savcılık, çok sayıda şirketin Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Hollanda makamlarına göre, Rusya’ya doğrudan ticaretin yanı sıra, Türkiye, Ermenistan, Gürcistan ve Kazakistan üzerinden mal akışı da devam ediyor.

Geçen yılın sonlarında 27 Hollanda şirketi, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle savcılık tarafından takibe alınmıştı.

Savcılık, yaptırımları ihlal gerekçesiyle 1 yıl içinde halkında soruşturma başlatılan şirket sayısının 45’e ulaştığını bildirdi.

Bu soruşturmaların 29'u ithalat ve ihracat yaptırımlarının ihlali, diğer soruşturmalar ise, mali yaptırımların ihlaline dönük.

Kazakistan üzerinden Rusya'ya mikroçip ve insansız hava aracı ihraç ettiğinden şüphelenilen Dimitri K. aleyhindeki soruşturmada dava açıldı.

Hollanda gümrük makamları tarafından yapılan kontrollerde, yaptırım kararlarına aykırı olarak Rusya’ya gönderilmek istenen lüks giyim eşyalarının yanı sıra, askeri malzeme ve helikopter parçaları da ele geçirildi.

Savcılık sözcüsü Els Martens, RTL Haber’e yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımlar uzadıkça, ihlallerin de daha fazla artmasını beklediklerini söyledi.

AB yönetimi, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Vladimir Putin yönetimine daha fazla baslı uygulamak için çok sayıda yaptırım paketi hazırladı.

Yaptırımlar, seyahat yasakları, Rus resmi yetkililer ile oligark adı verilen milyarderlerin finansal varlıklarının dondurulması ile ithalat ve ihracat kısıtlamalarını kapsıyor.

Üçüncü ülkelere ihraç

Yaptırımlar sonucu Rusya ile doğrudan ticari faaliyetlerde önemli bir azalma olurken, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu komşu ülkelere yönelik ticaret hacminde ciddi artış yaşanıyor.

Hollanda makamları, Rusya’ya yönelik yaptırımların, komşu ülkelere ihraç edilen ürünler sayesinde delindiği görüşünde.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Mart ve Kasım 2022 arasında Hollanda'dan Kırgızistan’a yapılan ihracat miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 142 arttı.

Kırgızistan'dan Rusya'ya yapılan ihracat değeri ise, aynı dönemde yüzde 233 oranında artış gösterdi.

Hollanda makamlarına göre, aynı dönemde Türkiye’den Rusya’ya yönelik ticaret hacminde yüzde 13’lük artış oldu.

Rusya’ya ile ticaret Ermenistan’da yüzde 74, Kazakistan’da yüzde 60, Gürcistan’da da yüzde 36 oranında arttı.

Savcılık sözcüsüne göre, irsaliyede başka bir ülkeye gideceği belirtilen malların Rusya'ya gönderildiğini kanıtlamak oldukça karmaşık bir durum.

Bu nedenle gümrük müdürlüğünün kontrollerini sıklaştırdığı belirtiliyor.

Yaptırımın büyük önem taşıdığını vurgulayan savcılık sözcüsü Martens: "Yaptırımların temel amacı Ukrayna'daki savaşı durdurmak. Bunu ihlal eden herhangi bir şirket, savaşın uzamasına katkıda bulunuyor” diye konuştu.