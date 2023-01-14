Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında “askerlerle alkış” tartışması

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42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü Muğla’da bir açılış töreninde yaptığı konuşmada “Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak bir savunma sanayii projemizin açılışında ordumuzun komutanları ile birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük.” dedi ve ekledi:

“Bay Kemal, sen cezaevlerindeki teröristleri de nasıl çıkarırız diye bunun gayreti içerisindesin. Boşuna uğraşma o teröristler öyle oralardan çıkamazlar. Ama bu şimdiden vaadediyor. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi? Şimdi çıkmış bu onları çıkaracağım diyor.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu sözlere “Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın” diyerek sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi:

“Masanın etrafındaki herkesten başka ses çıkıyor”

Erdoğan, konuşmasında Altılı Masa’yı da eleştirdi:

“Bir masa kurmuşlar. Etrafındaki herkesten başka ses çıkıyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Ya bunlar anayasayı da okumamışlar. Sen nasıl oluyor da daha seçilmemişsin ve seçilmediğin halde nasıl oluyor da hemen seçime gideriz diyorsun?”

Davutoğlu: ‘Masadan çekilelim’ sözlerim yanlış anlaşıldı

Altılı Masa’daki partilerden biri olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ’da yaptığı açıklamada Altılı Masa’dan çekilebileceğine ilişkin sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Bu tepkiyi Altılı Masa liderlerine değil, iktidarın yaptığı manipülasyonu yayan çevrelere verdim" dedi:

“Türkiye'de Altılı Masa her kesimi temsil eden, bir toplumsal barış projesidir. Bu barış projesine zarar veren herkes Türkiye’nin geleceğine zarar verir. Kastettiğim o çevreler. Yani oy oranları, daha seçime girmemişsiniz. Biz Gelecek Partisi olarak oy oranları üzerinde yorumlar yapılıp Altılı Masa’da bir sıkıntı varmış itibarı vermek isteyenlerin, isteyenlere karşı söylediğim bir ifadedir. 'Çekilelim' derken asla liderlere demedim. Biz orada hep beraber omuz omuza verdik ama bu oturdukları yerden masayı yönlendirmeye çalışan iktidar sahiplerinin manipülasyonlarına genel çevrelere verdiğim bir cevaptır."

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Babacan: Altılı Masa benim ismimde mutabık kalırsa rahat seçilirim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, katıldığı bir podcast yayınında “Altılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki rahat seçilirim” dedi:

“Bizim önceliğimiz altı genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması. Dışarıdan bir yedinci isim söz konusu olduğunda, o ismin sürece adaptasyonu biraz daha zaman alacaktır.

“Benimle ilgili konuya gelince, eğer Altılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil.”

HDP’nn kendi adayını çıkarmasıyla ilgili soruya yanıt verirken de Babacan, Altılı Masa’nın adayının seçilmesinin diğer partilerin de desteğiyle daha kolay olacağını söyledi:

“Altılı Masa’daki her parti kendi hür iradeleriyle HDP’yle görüşme ya da görüşmeme gibi tutumlar belirliyorlar. Herkesin tutumuna saygı duyuyoruz. Ama şu gerçeği de görmek lazım ki Altılı Masa’nın ortak adayının ilk turda açık farkla seçilmesi sadece altı partinin değil, mümkünse başka partilerin desteğiyle daha kolay olacaktır.”

Seçimin öne çekilmesi tartışmaları

Bir yandan da seçimin normal tarihi olan Haziran ayından öne çekilmesi ihtimali gündemdeki yerini koruyor.Cumartesi günü bir TV yayınına katılan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçimin ne zaman yapılacağı sorusuna şu yanıtı verdi:“Henüz tam net olarak söylemek mümkün değil. Zorunluluklar dolayısıyla bir miktar erken olabilir. Bu bir erken seçim değildir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez.”

MHP’nin Kızılcahamam’daki seçim kampı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli de, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nasıl bir değerlendirme yaparsa onu beklemek lazım. Her koşulda Cumhur İttifakı seçimlere hazır” dedi.

Altılı Masa’yı yine bir matematik hesabıyla eleştiren Bahçeli, “Ben bir formülünü buldum. Onun formülü şu; altı çarpı sıfır eşittir sıfır. 6'lı masa bugüne kadar on toplantı yaptı. Yeni bir toplantı yapacaklar. Bu denklemi o toplantının sonucu üzerine kurdum” dedi.

Bahçeli, başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi: