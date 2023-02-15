İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon istifa kararı aldı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon

18 dakika önce

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon sekiz yıldır yürüttüğü görevini bırakacağını açıkladı.

Sürpriz istifa kararını bir basın toplantısı ile duyuran Sturgeon, ”aklının ve kalbinin” bırakmak için doğru zaman olduğunu söylediğini kaydetti.

Sturgeon, partisinin genel sekreterine yeni bir lider seçilmesi için çalışmalara başlama talimatı verdiğini ve yeni lider seçilene kadar görevine devam edeceğini duyurdu.

Sturgeon, bu görevi en uzun süre yapan kişi olmanın yanında, bu göreve gelen ilk kadındı.

Edinburgh’taki basın toplantısında konuşan İskoç siyasetçi, yürüttüğü görevin kendisi için “ölçülemeyecek bir ayrıcalık” olduğunu söyledi.

Sturgeon sözlerine, ”Bu görevdeki ilk andan beri, halka iyi hizmet etmenin bir kısmının da, neredeyse içgüdüsel olarak, başka birine koltuğu bırakma zamanı geldiğinde bunu fark etmek olduğuna inandım” dedi.

Kalbinde ve aklında bunun doğru zaman olduğunun bildiğini söyleyen Sturgeon, birkaç haftadır bu konuyu düşündüğünü de söyledi.

52 yaşındaki siyasetçi, İskoçya’nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını savunuyor.

Sturgeon 19 Ekim 2023 yılında ülkenin yeni bir bağımsızlık referandumuna gitmesini istiyordu.

Ancak bu teklife İngiltere hükümeti onay vermedi.

İskoçya'da 2014 yılında yapılan bağımsızlık referandumunda İskoçların yüzde 55'i Birleşik Krallık'tan ayrılmayı reddetmişti.

Fakat bu referandumdan bir yıl sonra, başka bir referandumla Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alması, Avrupa Birliği'nde kalmayı savunan İskoç Ulusal Partisi için ikinci bir bağımsızlık referandumu gerekçesi oldu.

"Referandumun engellenmesi demokrasi rezaletidir"

Sturgeon’ın istifa konuşmasında bağımsızlık talebine de güçlü atıflar yer aldı.

Ülkenin kritik bir anda olduğunu savunan Sturgeon sözlerine şöyle devam etti:

“Bağımsızlık için anayasal bir yol olan referandumun engellenmesi demokratik bir rezaletidir.

“Ama bu aynı zamanda, İskoç demokrasisinin nasıl korunacağına karar verme ve İskoç halkının iradesinin galip gelmesini sağlama sorumluluğu bize düşüyor.

"Bunu başarmak için İskoç siyasetindeki bölünmeyi aşmamız gerekiyor ve benim görüşüm şu ki bunun için yeni bir lidere ihtiyacı var"

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanlığı’nın yanı sıra İskoç Ulusal Partisi liderliğini de bırakan Nicola Sturgeon, siyaset yapmayı bırakmayacağını, bağımsızlık için mücadele etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Sturgeon 1999 yılından bu yana İskoç Ulusal Partisi’nde (SNP) siyaset yapıyor.

Nicola Sturgeon, başbakanlık görevini, 2014 yılındaki bağımsızlık referandumunu kaybeden Alex Salmond’dan devraldı.