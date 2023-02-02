Finlandiya ve İsveç Başbakanları: 'NATO üyeliği için birlikte hareket edeceğiz'

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23 dakika önce

Finlandiya ve İsveç’in Başbakanları Sanna Marin ve Ulf Kristersson, Perşembe günü İsveç’in başkenti Stockholm’de bir araya geldi.

Görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderler, Türkiye’nin son dönemde İsveç’e yönelik itirazı ve Finlandiya’ya yeşil ışık yakmasına rağmen NATO üyeliği sürecini birlikte yürütmeye kararlı olduklarını söyledi.

Ocak ayında Türkiye’nin Stockholm’deki diplomatik temsilciliği önünde aşırı sağ görüşlü bir kişinin Kuran yakma eylemi, Türkiye ile İsveç arasındaki gerilimi tırmandırmış; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin İsveç’ten önce Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylayabileceğini söylemişti.

Ancak Finlandiya Başbakanı Marin, iki kuzey ülkesinin güvenliklerinin birbirlerine karşılıklı olarak bağlı olduğunu; bir ülkenin NATO üyesi olup diğerinin olmaması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını söyledi:

“İsveç’in sınıftaki sorunlu çocuk gibi resmedildiği bu atmosferden, bu durumdan hoşlanmıyorum. Bence şu an durum bu değil. İki ülkenin NATO'ya birlikte olması herkesin çıkarına.”

Marin ayrıca, “İsveç de NATO üyeliği için gerekli tüm şartları sağlıyor” diye ekledi.

Türkiye’nin üyelikleri ilk aşamada kabul etmemesi üzerine, geçen yıl NATO zirvesi sırasında Finlandiya ve İsveç’in üyeliklerini onaylamak için “terörizme verilen desteğin kesilmesi” ve Türkiye’nin talep ettiği suçluların iadesini de kapsayan bir üçlü mutabakat imzalanmıştı.

Türkiye, mutabakatın ardından üyeliklerin kabulü için ilk adımı attı ancak bu karar TBMM’de henüz oylanmadı.

İsveç Başbakanı Kristersson da, ülkesinin geçen yıl imzalanan mutabakata bağlı olduğunu ve buna aykırı bir adım atmadığını savundu.

Son yaşanan Kuran yakma eylemlerinin bu konuyla ilgisi olmadığını söyledi ve ekledi:

“Bu yola beraber çıktık ve üyelik yolculuğunu beraber sürdüreceğiz.”