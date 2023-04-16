Polonya ve Macaristan, Ukrayna’dan gıda ihracatını yasakladı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Polonya'daki çiftçiler bu ay Ukrayna'dan gelen tahılın daha ucuz olması dolayısıyla işlerinin aksaması yüzünden protestolar düzenlemişti

16 Nisan 2023, 18:40 +03 Güncelleme bir saat önce

Polonya ve Macaristan, yerel ürünlerini korumak için Ukrayna’dan tahıl ve diğer gıda ürünlerinin ticaretini yasakladıklarını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Ukrayna’dan gelen tahıl gibi gıda ürünlerinin büyük bir kısmı, lojistik sorunlar yüzünden diğer ülkelere ulaştırılamadan Avrupa’nın merkezinde ve doğusunda yer alan ülkelerde tıkanıp kalıyor.

Bu durum, bu ülkelerdeki yerel üreticilerin sıkıntı yaşamasına neden oluyor.

Ukrayna’dan gelen ürünlerin çoğu AB ülkelerinin ürünlerinden daha ucuz.

Avrupa Komisyonu, yazılı açıklamasında üyelerinin tek taraflı olarak ticaretle ilgili karar almasının kabul edilemez olduğunu aktardı.

Polonya’nın Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda ise bu yasağın ülkeden transit olarak geçen ürünlere de uygulanacağını açıkladı.

Buda, aynı zamanda Ukrayna ile ürünlerinin yerel pazarda sıkışıp kalmaması için görüşmelerin yürütüleceğini de belirtti.

Cumartesi günü Polonya’nın bu yasağı açıklamasının ardından Ukrayna tepki göstermiş, bu kararın ikili anlaşmaları çiğnediğini belirtmişti.

Pazartesi günü iki taraf arasında müzakerelerin başlaması bekleniyor.

Polonya'nın iktidardaki milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümeti, kırsalda yaşayan vatandaşları artan fiyatlardan rahatsız olduğu için seçim yılında bu konuya ayrıca önem veriyor.

Polonya ve Macaristan, AB ile yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, LGBTİ+ hakları ile ilgili olarak uzun zamandır farklı konularda gerilimler yaşıyor.