Barbie 2023'ün gişe hasılatı sıralamasında birinciliğe yükseldi: İlk beşte hangi filmler var?

Kaynak, MATTEL

4 Eylül 2023, 14:38 +03 Güncelleme 24 dakika önce

Barbie şimdiden resmen 2023 yılının en yüksek gişe hasılatını elde eden film ünvanını kazandı.

Filmin küresel hasılatı 1 milyar 380 milyon dolara ulaşarak Süper Mario Kardeşler Filmi'nin toplam hasılatını (1 milyar360 milyon dolar) aştı.

Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı Barbie filmi, oyuncak bebeğin ve arkadaşı Ken'in gerçek dünyada kimliklerini keşfetmesini konu alıyor.

ABD yaz dönemi gişe hasılatı da pandemiden bu yana ilk kez 4 milyar dolar eşiğine ulaştı.

Sektör uzmanları bu eşiğin aşılmasını beklemiyordu; Barbie ile aynı gün vizyona giren Christopher Nolan'ın Oppenheimer filminin başarısının da bunda katkısı oldu.

Uzmanlar ayrıca Süper Mario Kardeşler filminin hasılat bakımından 2023'ün en başarılı filmi olmasını bekliyordu.

Ancak Greta Gerwig'in yönettiği Barbie bu konuda da onları haksız çıkardı.

2023'ün ilk beş filmi ve elde ettikleri gelirler şöyle:

Barbie – 1 milyar 380 milyon dolar

Süper Mario Kardeşler Filmi – 1 milyar 360 milyon

Oppenheimer – 853 milyon dolar

Galaksinin Koruyucuları 3 – 846 milyon dolar

Hızlı ve Öfkeli 10 – 705 milyon dolar

(Kaynak: BoxOfficeMojo.com)

Denzel Washington'ın başrolde oynadığı Adalet 3: Son filmi de geçen hafta sonu gösterime girdiğinde sadece Kuzey Amerika'da 3 günde 34,5 milyon dolar ile başarılı bir başlangıç yaptı.

Ancak Hollywood'daki grev nedeniyle Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki ile Avcı Kraven filmlerinin vizyona giriş tarihinin 2024'e ertelenmesiyle, yılın geri kalanında izleyici sayısının düşebileceği belirtiliyor.

Türkiye'de de Barbie ve Oppenheimer filmleri 21 Temmuz'da dünya sinemalarıyla aynı tarihte vizyona girdi.