Moody's’in Türk bankalarıyla ilgili kararının ardından hisselerde yükseliş yaşandı

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16 Ağustos 2023 Güncelleme bir saat önce

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Moody's, Türk bankaları için görünümünü negatiften durağana çevirdi. Kurum, kredi notu verdiği 17 Türk bankasının her birinin not görünümünü 'durağan' olarak belirledi.

Moodys’ın Türk bankalarıyla ilgili bu değerlendirmesinin ardından Borsa İstanbul’daki banka hisselerinde yükseliş yaşandı.

Geçen hafta Türkiye'nin ortodoks ekonomi politikalarına dönmesi durumunda not artışı olabileceği mesajını veren Moody's, son kararında Türk bankalarının görünümünü değiştirdi.

Kuruluştan yapılan açıklamada Türk bankacılık sistemi için görünümün durağan olarak değiştirildiği belirtildi.

Moody's, Türk bankaları için faaliyet ortamının, ekonomik büyümenin yavaşlamasının beklenmesi ve yüksek enflasyon nedeniyle zorlu ve dalgalı olmayı sürdüreceğini aktardı.

Diğer yandan kurum, hükümetin Mayıs 2023'teki seçimlerin ardından ortodoks politikalara dönme yönündeki ilk adımlarının Türk bankaları için faaliyet koşullarını desteklediğini vurguladı.

Moody's'in değerlendirmesine göre yüksek enflasyon, yüksek vergiler ve TL’nin değer kaybının devam etmesi, tüketici harcamaları üzerinde olumsuz bir etki oluşturacak ve borçluların geri ödeme kapasitesini zayıflatarak bankaların varlık kalitesini baskı altına alacak.

Moody's bankacılık sektöründeki kârlılığın 2022'de kaydedilen zirvelere göre normalleşeceğini ama yine de güçlü kalmaya devam edeceğini belirtti.

Moodys'in bu kararı dün bankacılık hisselerine olumlu yansıdı.

Açıklama öncesinde düşüş yaşayan BIST bankacılık endeksi, dünü 7.179 puandan tamamlarken öğlen saatlerinde 7000 puana kadar geriledi.

Moody's’in kararının ardından BIST bankacılık endeksi 7.300 puanı aştı.

Saat 15.30 itibarıyla bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 2'yi buldu.

Ancak yaşanan bu pozitif ivme daha sonra hızını kaybetti, bankacılık endeksinin gerilediği görüldü.