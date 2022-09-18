Ukrayna savaşı: AB dönem başkanı Çekya toplu mezarlar nedeniyle Rusya'nın savaş suçları mahkemesine taşınmasını istedi

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38 dakika önce

A﻿vrupa Birliği dönem başkanı Çekya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle uluslararası savaş suçları mahkemesine taşınması çağrısı yaptı.

Ç﻿ağrı, Ukrayna'nın İzyum kasabasında yüzlerce kişinin cesetlerinin bulunduğu toplu mezarların ortaya çıkarılmasını izliyor.

T﻿oplu mezarlara gömülenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk da bulunuyor.

U﻿krayna şu ana dek toplu mezarlardan 59 kişinin cesetlerinin çıkarıldığını, kasabanın ormanlık bölgesindeki mezarlarda da çok sayıda ceset olduğunu düşündüklerini söylüyor ve Rusya'yı savaş suçu işlemekle itham ediyor.

Ç﻿ekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, ''Tüm savaş suçlularının cezalandırılmasından yanayız,'' şeklinde konuştu.

L﻿ipavsky, ''21'inci yüzyılda sivil halka karşı bu şekilde saldırıların düzenlenmesi korkunç bir durum. Bunu görmezden gelemeyiz,'' dedi ve hızla özel bir savaş suçları mahkemesi kurulması çağrısında bulundu.

T﻿oplu mezarlar, Ukrayna birliklerinin ülkenin kuzeydoğusunda karşı taarruza geçmeleri ve Rusların elindeki bazı bölgeleri geri almalarının ardından ortaya çıkarıldı.

R﻿usya Devlet Başkanı Vladimir Putin cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın karşı saldırılarının Rusya'nın ülkenin doğusundaki askeri planlarını etkilemeyeceğini söyledi.

İ﻿ngiltere Savunma Bakanlığı, Moskova'nın Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtti.

S﻿avunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Rusya cephede karşılaştığı direnişin ardından Ukrayna halkının ve hükümetinin moralini bozmak amacıyla saldırmayı planladığı noktaları genişletti,'' denildi.

U﻿krayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, İzyum kasabasındaki toplu mezarlara gömülen kişilere işkence uygulandığına dair yeni delillere ulaştıklarını açıkladı.

Z﻿elenskiy ''Harkov'un özgürleştirilmiş alanlarında, çeşitli kent ve kasabalarda, 10'dan fazla işkence odası tespit edildi,'' diye konuştu.

Z﻿elenskiy Rusların ''hem cephede hem de mahkeme salonlarında'' hesap vermek zorunda kalacaklarını söyledi.

A﻿vrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen perşembe günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da işlediği savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne çıkarılmasını istediğini söylemişti.

R﻿usya ''özel bir askeri operasyon'' olarak nitelendirdiği işgalin Ukrayna'yı Nazi unsurlarından arındırmayı amaçladığını iddia ediyor.

M﻿oskova halen İzyum'da tespit edilen toplu mezarlarla ilgili bir açıklamada bulunmadı.