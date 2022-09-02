Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Levent Göktaş

2 Eylül 2022, 09:09 +03 Güncelleme 5 dakika önce

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’da yakalandı. Göktaş hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı" denildi.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna’ya kaçan Hablemitoğlu'nun katil zanlısı eski binbaşı Gökhan Nuri Bozkır, 27 Ocak’ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi, suikastla ilgili olarak Levent Göktaş’ın ismini verdi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Göktaş, Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olmakla suçlanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Bozkır ve 2 şüpheli tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

Genişletilen soruşturmada savcılık Haziran ayında yeni bir operasyon başlattı.

Levent Göktaş ve Fikret Emek’in de bulunduğu 9 şüpheli için gözaltı kararı verildi, 8 kişi gözaltına alındı ancak Göktaş’a ulaşılamadı.

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, suikastın firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş için hazırlanan kırmızı bülten talebini 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne göndermişti. Bunun üzerine emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Kaynak, TWITTER Fotoğraf altı yazısı, Levent Göktaş

Gözaltı kararları sonrası sosyal medyada "Levent Göktaş" ismiyle açılan hesaptan yapılan ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker karşıtı ifadelerin de yer aldığı açıklamada, "Saray’daki bazı isimlerin ifşa edileceği" söylemişti.