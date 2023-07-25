Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem: İlk bilgilere göre ölen ya da yaralanan yok

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Kozan'da kullanılmayan iki binanın zarar gördüğü belirtiliyor.

25 Temmuz 2023, 09:40 +03 Güncelleme 13 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. İlk bilgilere göre ölen veya yaralanan olmadığı belirtiliyor.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saat 08.44'te meydana gelen deprem Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Panik yaşatan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.

İlk bilgilere göre ölen veya yaralanan olmadığı belirtiliyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan'da birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisinin olduğunu söyledi.

5,5'lik depremin ardından Kozan merkezli 3 artçı deprem daha kaydedildi. Artçı sarsıntıların ikisinin 2,7 birinin ise 3,2 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

DHA'ya göre Feke ilçesi Uğurlubağ Mahallesi'nin dağlık alanından yola kaya parçaları düştü.

Uğurlubağ Mahallesi'ni Kozan ilçesine bağlayan kara yolu ise kapandı.