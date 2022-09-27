Türkiye, ikinci maçında Güney Kore'yi yendi
2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu’ndaki ilk galibiyetini ikinci maçında Güney Kore'ye karşı 3-0'lık skorla aldı.
Rakibine karşı üstün bir mücadele veren milli voleybolcular, maçı 25-14, 25-13 ve 25-13'lik setlerle 3-0 kazandı.
Ay Yıldızlı takımda Saliha Şahin kaydettiği 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Ebrar Karakurt da 16 sayıyla galibiyete katkı sundu.
Türkiye, ilk maçında Tayland’a 3-2 yenildi.
Türkiye, turnuvadaki üçüncü maçına yarın Dominik Cumhuriyeti'ne karşı çıkacak. Polonya'nın Gdańsk şehrinde oynanacak maç TSİ 18.30'da başlayacak.
Dört grupta altışar ülkenin yer aldığı turnuvada Türkiye, B Grubu’nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile yarışıyor.
Türkiye’nin grupta kalan maç programı şöyle:
- Türkiye – Dominik Cumhuriyet / 28 Eylül Çarşamba, TSİ 18.30 – Gdańsk
- Türkiye – Hırvatistan / 29 Eylül Perşembe, TSİ 18.30 – Gdańsk
- Polonya – Türkiye / 1 Ekim Cumartesi, TSİ 21.30 – Gdańsk