A﻿BD'de Yüksek Mahkeme, Halkbank'ın yargı dokunulmazlığı başvurusunu incelemeyi kabul etti

Kaynak, Getty Images

36 dakika önce

ABD’de Yüksek Mahkeme, İran’a yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank’ın “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında ABD’de yargılanamayacağı yönündeki itirazını incelemeyi kabul etti.

Bu yasa kapsamında federal yargının diğer ülkeleri ve sahip oldukları şirketleri yargılayamayacağını savunan Halkbank, temyiz mahkemesine başvurusunun reddedilmesi üzerine Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu.

ABD 2. Temyiz Mahkemesi FSIA kapsamında Halkbank koruma altında olsa bile "Bankaya karşı suçlamaların ticari faaliyet istisnası kapsamına girdiğine" hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme’nin itirazı ne zaman değerlendireceği henüz bilinmiyor.

2019’da federal savcılar, ambargo altındaki İran’ın 20 milyar dolarlık petrol ve doğal gaz gelirini aklamasına yardımcı olduğu suçlamasıyla Halkbank’a dava açmıştı. Bu paranın en az bir milyar dolarının ABD’nin mali sisteminde aklandığını iddia ediliyor.

Kaynak, Getty Images

Savcılar, Halkbank'ı, petrol gelirlerini altına ve ardından nakde çevirerek İran'ın çıkarına olacak şekilde kullanılmasına yol açmakla ve bunu yaparken de kazancı meşru göstermek için sahte gıda ticareti belgeleri oluşturmakla suçluyor.

Halkbank ise İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirketleri kullanarak banka işlemlerinde sahtecilik, kara para aklama ve gizli anlaşma yaptığı suçlamalarını reddediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD’nin Halkbank’ı yargılama kararını “çirkin ve kanunsuz” diye nitelemişti.

Kararın ardından Halkbank hisseleri bugün yüzde 10’a yakın değer kazandı.

Halkbank için hazırlanan iddianamedeki suçlamalar, İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’ın 2016’da tutuklanmasıyla duyulan bir soruşturmadan kaynaklanıyor.

Yasa dışı olarak, İran’a yaptırımların etrafından dolanmakla suçlanan Zarrab suçlamaları kabul etmiş ve 2017’de ABD’de gözaltına alınan dönemin Halkbank Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhinde ifade vermişti.

Hakan Atilla, İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kaldıktan sonra 2019 yılında Türkiye'ye dönmüş, dönmesinin ardından Borsa İstanbul'a genel müdür olarak atanmıştı.