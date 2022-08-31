Suudi Arabistan, un içine gizlenmiş 46 milyon amfetamin hapı ele geçirdi

33 dakika önce

David Gritten | BBC Türkçe

Kaynak, Narkotik Kontrol Genel Müdürlüğü

Suudi Arabistan'daki yetkililer, un nakliyesi sırasında 46 milyon amfetamin hapı ele geçirdiklerini açıkladılar. Bunun, tek bir operasyonda ele geçirilen en yüksek rakam olduğu belirtiliyor.

Narkotik Kontrol Genel Müdürlüğü, güvenlik güçlerinin nakliyeyi Riyad’daki kuru limana ulaştığı ve bir depoya götürüldüğü sırada takip ettiğini söyledi.

Depoya yapılan baskında altı Suriyeli ve iki Pakistanlı gözaltına alındı.

Narkotik Kontrol Genel Müdürlüğü, amfetaminin adını vermedi, fakat Suudi Arabistan ‘Captagon’ logosunu taşıyan haplar için en büyük pazar olarak biliniyor.

Genel olarak amfetamin, kafein ve başka maddelerin bir karışımı olan Captagon'un Körfez ülkelerindeki varlıklı gençler arasında en popüler uyuşturuculardan biri olduğu bildiriliyor.

Foreign Policy dergisinde 2021 yılında yayımlanan bir makalede, araştırmacıların "can sıkıntısı ve sosyal kısıtlamaların" yanı sıra kolay erişilebilirliğin Suudi Arabistan'da Captagon kullanımında rol oynadığını söylediği belirtildi.

Korkuyu azalttığı söylenen uyuşturucu, Suriye'deki iç savaşta sahada da tüketildi.

New Lines Enstitüsü'nün Nisan ayında yayımladığı bir rapora göre, Captagon’un küresel ticaretteki yeri hızla büyüyor ve geçen yıl piyasa değeri tahmini 5,7 milyar dolardı.

Narkotik Kontrol Genel Müdürlüğü’nden bir sözcü, Riyad'da ele geçirilen 46.916.480 amfetamin tabletinin "bu miktarda uyuşturucuyu Suudi Arabistan Krallığı'na sokmak için düzenlenen bir nakliyata yönelik türünün en büyük operasyonu" olduğunu söyledi.

Sözcü, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını vurguladı ve suça karışan herkesin caydırıcı cezalara çarptırıldıklarını hatırlattı.

2021'den bu yana şiddet içermeyen uyuşturucuyla ilgili suçların infazları askıya alınmış olmasına rağmen, uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen kişiler, Suudi Arabistan yasalarına göre ölüm cezasına çarptırılabilir.