B﻿M Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna tartışması: 'Nükleer savaştan bahsetmek kabul edilemez'

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53 dakika önce

B﻿irleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna Savaşı konusunda yaptığı özel toplantıda, nükleer bir savaştan bahsetmenin "tamamen kabul edilemez" olduğunu söyledi ve Rus kontrolündeki bölgelerde sözde bir referandum yapmanın "ilhak" anlamına geleceği uyarısı yaptı.

Ukrayna'nın R﻿usya kontrolündeki bölgelerinde Cuma gününden Salı gününe dek Rusya'ya katılım oylaması yapılması bekleniyor ve bu bölgeler Ukrayna topraklarının yüzde 15'ini oluşturuyor.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Fransa'nın çağrısıyla Ukrayna'da işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili yapılan toplantıda, referandum planlarından kaygılı olduğunu" belirtti.

Guterres "Bir devlete ait herhangi bir bölgenin güç kullanma tehdidiyle ilhak edilmesi BM Şartına ve uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

R﻿usya lideri Vladimir Putin, ülkesini savunmak için nükleer silahlara da başvurabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

T﻿oplantıda söz alan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Savcısı Karim Khan, Ukrayna'da mahkemenin yetki alanına giren sava şsuçları işlendiğine dair "makul şüpheler" bulunduğunu söyledi.

K﻿han ICC soruşturmalarında, sivil hedeflerin kasten vurulması ve çocuklar da dahil Ukrayna nüfusunun başka yerlere gönderilmesinin öncelikle incelendiğini vurguladı.

A﻿merikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de "Burada korumak için toplandığımız uluslararası düzen gözlerimizin önünde parçalanıyor. Putin'in bundan kurtulmasına izin veremeyiz" dedi.

L﻿avrov: Kiev cezalandırılmalı

D﻿aha sonra söz alan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Batılı ülkelerin Ukrayna'daki ihlal suçlamalarını reddetti ve bunu yerine Kiev yönetiminin cezalandırılması çağırısında bulundu.

L﻿avrov "ABD ve müttefikleri uluslararası insan hakları kuruluşlarının göz yummasıyla Kiev rejiminin suçlarını örtüyor" dedi.