İngiltere, BioNTech ortaklığında kanser aşısı üretmek için çalışmalarını hızlandırıyor

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İngiltere, Almanya merkezli ilaç şirketi BioNTech işbirliği ile mRNA (mesajcı ribonükleik asit) teknolojisi kullanarak üretilen kanser aşısı araştırmalarını hızlandırıyor.

Covid-19 aşısında mRNA yöntemiyle elde edilen başarıdan sonra bilim insanları aynı teknolojiyi bu sefer kanser hastalığına uyarlamak üzere çalışıyor ve 2030 yılına kadar yeni bir kanser aşısını yaklaşık 10 bin kişi üzerinde denemeyi hedefliyor.

İngiltere ise bu araştırmalara ortak olan ilk ülke.

Araştırmaya katılan hastaların bir kısmı kanser tedavisi görmüş olacak ve aşı ile hastalığın yeniden nüksetmesini engellemek amaçlanacak.

Kanser teşhisi konmuş diğer kişilerde ise hastalığın vücuttaki yayılımını yavaşlatmak veya engellemek hedeflenecek.

MRNA, tedavi sırasında vücuttaki kanserli hücrelerin yanı sıra birçok diğer hücreyi de hedef alan kemoterapi teknolojisinden oldukça farklı bir yöntem.

Kişiye özel şekilde hazırlanan mRNA aşısı, vücuttaki kanserden genetik kodların bilgisini içeriyor ve bunlar bağışıklık sistemine aktarılıyor.

Bağışıklık sistemi böylece yalnızca tümörlü hücreleri hedef almak üzere programlanıyor.

Ancak kanser kompleks bir hastalık olduğu için bağışıklık sistemine hatırlatma yapmak amaçlı aşının birden fazla kez yapılması da gerekebilir.

BBC'ye konuşan BioNTech kurucu ortağı Profesör Özlem Türeci, bunu bir "Aranıyor" posteri asmaya benzetiyor.

Türeci'ye göre vücut bu sayede tetikte olmaya ve savaşmaya yönlendiriliyor:

"Burada hedeflediğimiz, hastaların bireysel kanserlerindeki moleküler özellikleri kullanıp onları mRNA aşılarına kodlamak ve bağışıklık sistemini onları saldırmaya yönelik eğitmek."

İngiltere'de çalışmalar Eylül'den itibaren başlayacak

Her kişiye özel hazırlanan bu aşıyı üretmek, diğer teknolojilere kıyasla daha pahalı.

BioNTech, tüm sağlık sistemlerinin aşıya ekonomik olarak erişebileceğini söylese de fizibilite çalışmalarının devam etmesi gerekiyor.

Öte yandan her ülkenin aşı denetleme ve onaylama süreci farklı.

Türeci, İngiltere'nin böylesine bir ortaklık için çok iyi bir ülke olduğunu söylüyor:

"Covid-19 pandemisinde İngiltere'de aşıların hızla onaylandığını gördük, ilaç düzenleyici kurumu gerçekten çok iyi çalışıyor. Bu çalışmada genomik analiz alt yapısı çok önemli ve İngiltere'de bu alanda lider ülkeler arasında" diyor.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Steve Barclay, "Kanser hastalığı teşhis edildiğinde hastalara en iyi tedaviyi sağlamak hedefimiz. BioNTech, Covid-19 aşısını geliştirmekte öncü kurumlardandı ve bizim bilimsel ilerleme taahhüdümüzü paylaşıyorlar" diyor ve devam ediyor:

"İşbirliğimiz sayesinde ilk hastalar bu yılın Eylül ayından itibaren araştırmalara katılacak."