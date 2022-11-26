Soylu: “İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör ile bağlantısı var”

Kaynak, Getty Images

26 Kasım 2022, 14:01 +03 Güncelleme 37 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yaptığı açıklamada 2019-2022 arasında 74 belediyede terör araştırmaları kapsamında 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını belirtti.

Bu soruşturmalarda 204 özel teftiş yapıldığını aktardı.

Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili olarak, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı ve iltisakına dair kaydı bulunduğu belirlenmiştir” dedi.

Soylu ayrıca, “Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir: FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51” sözlerini sarf etti.

İBB’ye yönelik başlatılan soruşturma büyük bir tartışmaya yol açmıştı.

Geçen yıl başlayan tartışmalar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İçişleri Bakanlığı arasında çeşitli polemiklerin yaşanmasına sebep olmuştu.

Nisan ayında İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmasını "cadı avı" olarak nitelendirmişti.

İmamoğlu, soruşturmayla İBB'nin 86 bin çalışanının zan altında bırakıldığını söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katılmış, "8 personelle ilgili dosya tespiti var, iltisaklı anlamında. Bunların yarısı bir önceki dönemde işe alınmış” demişti.

İçişleri Bakanlığı ise bunun üzerine yaptığı açıklamada “'8 kişi bulabildiler' şeklinde dile getirilen husus tamamen gerçek dışı” ifadesini kullanmıştı.

Soylu: “Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı söz konusu değildir”

Soylu, bugün yaptığı açıklamada ise, "Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış söz konusu değildir. Burası devlettir" dedi.

“Belediyeler yerel hizmet birimleridir. Hem insan kaynağına hem mali imkanlarına temas eden alanlar olduğu için belediyeler terör örgütlerinin sızmak istediği alanlardır” diyen Soylu, muhalefet partileri tarafından dile getirilen “özellikle müfettiş gönderildiği, bu yolla baskı oluşturulduğu” iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Soylu ayrıca şu sözleri aktardı: