Hollanda hükümeti 'Çin'in ülkede yasa dışı polis merkezleri olduğu’ iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı

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Yusuf Özkan, Lahey

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Çin’in, Hollanda’daki vatandaşlarını izlemek ve onlara baskı yapmak amacıyla ülkede “yasa dışı polis merkezleri” kurduğu öne sürüldü. Hollanda medyasına göre, Çin hükümeti tarafından kurulan yasa dışı polis merkezleri, başkent Amsterdam ve ülkenin ikinci büyük şehri Rotterdam’da bulunuyor. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, iddiayla ilgili soruşturma başlattı.

Hollandalı bağımsız gazetecilik platformu Follow The Money (Parayı Takip Et) ve RTL Nieuws’un (Haber) araştırmasına göre Çin, 2018 yılından bu yana resmi makamlara haber vermeden Hollanda'da en az iki "polis merkezi" açtı.

Hollanda medyasının araştırması, İspanya merkezli Safeguard Defenders adlı örgütün hazırladığı rapora ilham kaynağı oldu. Rapora göre, Çin'in iki eyaletindeki kamu güvenlik büroları, çoğu Avrupa’da olmak üzere 5 kıta ve 21 ülkede 54 "denizaşırı polis servis merkezi" kurdu ve bu merkezlerden 9’u İspanya, 4’ü İtalya'da, 2’şer tanesi de İngiltere ve Hollanda’da.

RTL Nieuws, Amsterdam'daki merkezin 2018'de Lishui eyaletindeki bir polis gücü tarafından açıldığını bildirdi.

Haber kanalına göre, Rotterdam’daki "yasa dışı polis merkezi" de Fuzhou Emniyet Müdürlüğü tarafından yönetiliyor.

Hollanda’da yaşayan çok sayıda Çinlinin, ülkenin doğusundaki Lishui ve Fuzhou bölgelerinden geldiği belirtiliyor.

Hollanda medyasına göre, Çin polisinin, bu merkezler aracılığıyla yerinden edilmiş vatandaşlarını izlediği ve muhtemelen onlara baskı uyguladığına dair güçlü belirtiler var.

RTL Nieuws'a göre, Çin makamları, "denizaşırı servis istasyonu" olarak adlandırılan yasa dışı karakolların varlığı hakkında Hollanda hükümetine hiçbir bilgi vermedi.

Habere göre, Hollanda’daki Çinliler, ülkelerinden aldıkları ehliyetleri uzatmayı ve medeni durumlarındaki değişiklikleri kaydettirmeye bu merkezler aracılığıyla yapıyor.

Hollanda medyasına göre, yasa dışı merkezler, ülkelerindeki yönetimi eleştiren Çinli sığınmacılarla da temas kurmaya çalışıyor

RTL Nieuws'a göre, Çin hükümetine ait internet siteleri ve haber platformları, Çin polisinin yurt dışındaki çalışmalarını kolaylaştırmak ve istihbarat toplamak için tasarlanıyor.

Yönetim karşıtı olduğu gerekçesiyle Çin'de hakkında yakalama kararı bulunan muhalif sığınmacılardan Wang Jingyu, RTL Nieuws’a, bu yılın başında Rotterdam'daki Çin polis merkezinde çalıştığını söyleyen biri tarafından arandığı söyledi. Wang, "Arayan kişi sorunlarımı çözmek için Çin'e geri dönmemi istedi. Ayrıca ailemi düşünmem gerektiğini söyledi” dedi.

“Denizaşırı servis istasyonu” yöneticileri RTL Nieuws'un sorularına yanıt vermedi.

Çin’in Lahey Büyükelçiliği, bu tür merkezlerin varlığı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını bildirdi.

Lishui polisi de, RTL Nieuws’un, Amsterdam'da yasa dışı bir polis merkezi olduğuna ilişkin haberini yalanladı.

Polis sözcüsü, "Bunun sadece yurt dışındaki Çinliler için bir hizmet bürosu" olduğunu söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, kamu yayıncısı NOS’a, Çin polis mekezleri konusunda araştırma başlatıldığını söyledi. Sözcü, bu tür merkezlerin yasa dışı olduğunu vurguladı. Hollanda hükümetinin, ülkedeki Çin toplumundan insanların korkutulduğuna dair sinyaller aldığını da söyledi.

Başbakan Mark Rutte’nin lideri olduğu Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi (VVD) milletvekili Ruben Brekelmans, "Hükümet, bu işin özüne inmeli, Çin büyükelçisinden hesap sormalı ve bu merkezleri kapatmalıdır" dedi.