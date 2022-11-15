BM tahminlerine göre dünya nüfusu bugün 8 milyara ulaşacak

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52 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM), dünya nüfusunun bugün sekiz milyara ulaşacağını öngörüyor.

BM, iklim değişikliği nedeniyle kaynak kıtlığıyla karşı karşıya olan bölgeleri daha fazla zorluğun beklediği konusunda uyardı.

BM tahminlerine göre, yiyecek veya su, pil veya benzin olsun, küresel nüfusa 2,4 milyarın daha ekleneceği 2080'lerde kaynaklara erişim daha da zorlaşacak.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi’nden nüfus ve sürdürülebilirlik direktörü Stephanie Feldstein, "Her insanın yakıta, oduna, suya ve eve ihtiyacı vardır” dedi.

Uzmanlar, kaynak sıkıntısının özellikle nüfuslarında büyük artış beklenen Afrika ülkelerinde büyük bir sorun olarak ortaya çıkacağını söylüyor.

Bunlar aynı zamanda iklime karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alıyor ve çoğu iklim değişikliğini önleme konusunda adımlar atabilmek için dış finansmana ihtiyaç duyuyor.

Halihazırda yaklaşık 738 milyon insanın yeterli gıda kaynağına ulaşamadan yaşadığı Sahraaltı Afrika'da Ekonomi ve Barış Enstitüsü'ne göre nüfus, yüzyılın ortasına kadar %95 oranında artacak.

Dünya nüfusunun 2037'ye kadar 9 milyar insana ulaşmayacağı tahmin ediliyor.

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Küresel nüfusa sadece son 11 yılda 1 milyar insan eklendi.

BM'nin nüfus bölümü direktörü John Wilmoth, 8 milyar insana ulaşmak "insan başarısının bir işareti, ancak aynı zamanda geleceğimiz için de büyük bir risk" dedi.

Artış, 2011'den bu yana nüfusuna 700 milyon insan ekleyen ve çoğunlukla Asya'da bulunan orta gelirli ülkelerden kaynaklanıyor.

Hindistan nüfusuna yaklaşık 180 milyon kişi ekledi ve gelecek yıl Çin’i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi olacak.

Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Japonya’da doğumlar giderek azalıyor.

Çin de Tek Çocuk Politikası programını sonlandırdı ve geçen yıl ailelere ikinci hatta üçüncü çocuk sahibi olmaları çağrısı yaptı, tıbbi olmayan kürtajlara erişimi sınırladı.

Küresel nüfus her zamankinden daha yüksek seviyelere ulaşsa bile, demograflar, büyüme oranının istikrarlı bir şekilde yılda %1'den aza düştüğünü belirtiyorlar.