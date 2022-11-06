Kılıçdaroğlu: Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan bir Sırp çete liderinin İstanbul Sarıyer’de bir villada yakalandığı haberleri üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi” dedi.

CHP lideri açıklamasını, “Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur" şeklinde sürdürdü.

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan bir Sırp çete lideri, Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada gözaltına alındı.

DHA, çete liderinin isminin “Zeljko Bojanic” olduğunu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığını yazdı.

Habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım günü çete liderinin villanın bahçesine bir şey gömdüğü ihbarını aldı.

Habere göre, çete liderinin maktulü burada gömmüş olabileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı. Bahçede bulunan havuzun da sökülerek kazıldığı çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

DHA, olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kazının 3 gündür sürdüğünü ve 3 ceset bulunduğunu öne sürdü.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden kamuoyuna konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

C﻿HP lideri iktidara kara para ve uyuşturucu suçlaması yöneltmişti

T﻿ürkiye'de "kara para" ve "uyuşturucu" konuları hafta başında C﻿HP liderinin iktidara ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelttiği suçlamalarla gündeme gelmişti.

K﻿ılıçdaroğlu, "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" mesajıyla bir video paylaşmıştı.

CHP lideri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gelelim ‘Okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın’ diyen namıdiğer Fotoroman Süleyman’a. (...) Bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim ‘Breaking Bad Süleyman’ ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara."

İçişleri Bakanı Soylu, farklı açıklamalarında Kılıçdaroğlu’nu yalan söylemekle suçlamış ve şöyle konuşmuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Devletine, polisine, jandarmasına, askerine 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar' iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşına yakışmıyor, bırakın genel başkan olmasını.

"Hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Tazminat davası açıyoruz, hem şahsımız hem de kurullarımız. Eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin diyoruz."

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu için ayrıca "Uluslararası bir istihbarat oyununa düşmektedir. Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.