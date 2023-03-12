Borç yapılandırma paketi Resmi Gazete'de yayımlandı: 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek

Kaynak, DHA

12 Mart 2023, 13:28 +03 Güncelleme 44 dakika önce

Kamu alacaklarına yönelik geniş kapsamlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Paket kapsamında vergiler, trafik cezaları, askerlik ve otoyol cezaları ile belediyelere olan 31 Aralık 2022 öncesine ait tüm borçlar 48 taksitte ödenebilecek.

Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs'ta başlayacak, ilk taksit ödemesi ise 30 Haziran'da yapılacak.

Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarının yüzde 90’ından vazgeçilecek.

Yapılandırılan borç, idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.

Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar ile sürücülerin alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek.

Geri alınan 10 bine yakin ehliyet iade edilecek.

Depremzedelere yönelik yeni düzenlemeler de getirildi. Deprem bölgelerinde Temmuz ayı sonuna kadar veraset ve intikal vergisi alınmayacak.

Esnafın tescil, tadil, sicil işlemlerinden Ağustos ayına kadar harç talep edilmeyecek.

Çalışanlarına maddi yardımda bulunan işverenler, 50 bin liraya kadar olan kısım için gelir vergisinden muaf tutulacak.

Depremzedelerin kullanılmayacak durumdaki ev ve araçlarının üzerindeki hacizler kaldırılacak.

Düzenlemeyle, kurumlar vergisi mükelleflerine daha önce sağlanmış indirim ve istisna tutarları üzerinden bir defaya mahsus yüzde 10 ek vergi getirilecek.