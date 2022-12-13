Rusya'dan 'Ukrayna'yla barış görüşmelerine ev sahipliği yapabiliriz' diyen Vatikan'a yanıt: Önce Papa'dan özür bekliyoruz

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



13 Aralık 2022, 15:01 +03 Güncelleme 19 dakika önce

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Papa Francesco

Vatikan, Ukrayna ile Rusya arasında olası barış görüşmelerine ev sahipliği yapma teklifinde bulundu. Rusya ise Papa’dan önce, geçmişte sarf ettiği bazı sözler için özür beklediğini açıkladı.

Roma Katolik Kilisesi’nin yönetim merkezi olan Vatikan’ın başbakanı konumundaki Kardinal Pietro Parolin dün Ukrayna'da barış görüşmeleri için Vatikan'ın uygun bir yer olabileceğini söyledi.

Parolin, barış görüşmeleri için tarafların Vatikan’da buluşması ihtimaliyle ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

‘’Biz buna hazırız, bunu başından beri söyledik. Vatikan’ın uygun zemin olabileceğini düşünüyoruz. Tüm taraflara buluşma ve aynı zamanda dengeyi koruma şansı sunmaya çalışıyoruz… Amacımız, tarafların ön koşul olmadan bir araya gelip diyalog başlatabileceği bir yer sunmak.’’

Vatikan hiyerarşisinde Papa’dan sonra iki numaralı isim olan Devlet Sekreteri’nin bu sözlerine Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, bu öneriyi değerlendirmeden önce Papa'nın geçen ayki sözleri nedeniyle özür beklediklerini belirtti.

Papa Francesco Kasım sonunda Katolik yayın organı "America" dergisine verdiği söyleşide, Ukrayna’da Rusya saflarındaki Çeçen ve Buryat askerlerin en zalimleri olduklarını söylemişti.

Papa, Ukrayna’daki savaşı defalarca kınasa da işgal nedeniyle doğrudan adını vererek Rusya’yı eleştirmemesi ve bu yüzden karşılaştığı tepkilerle ilgili bir soruyu yanıtlarken şunları söylemişti:

‘’Ben Ukrayna’dan söz ettiğimde şehit edilen bir halktan söz ediyorum. Şehit edilen bir halk varsa, onları şehit edenler de vardır. Ukrayna’dan söz ederken zalimlikten söz ediyorum çünkü bu ülkeye gelen askerlerin zalimliğiyle ilgili çok bilgim var. Genel olarak en zalimleri muhtemelen Rusya’dan gelen ama Rus geleneğine ait olmayan, Çeçenler, Buryatlar gibileri. Elbette işgal eden taraf Rusya devleti, bu çok açık.’’

Papa’ya bu sözler sonrası Rusya'nın yanı sıra, Çeçenler ve Buryatlardan da tepki gelmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova da, Vatikan'ın barış görüşmelerine ev sahipliği yapma önerisiyle ilgili değerlendirmesinde Papa’nın bu sözlerini hatırlattı ve özür bekledikleri mesajını verdi.

Rus haber ajansı Tass’ın haberine göre Zakharova ''Çeçen ve Buryat kardeşlerimiz de ben de bu sözlerden memnun kalmadık. Hatırladığım kadarıyla Vatikan'dan bu konuda herhangi bir özür de gelmedi'' dedi.

Ukrayna: Vatikan malumu ilam etmeli

Vatikan ve Papa’nın, Rusya’nın Ukrayna işgali ile ilgili kullanmayı seçtiği ifadeler Ukrayna tarafından da tepkiyle karşılanabiliyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, olası barış görüşmelerinde rol oynamak istiyorsa Vatikan’ın "malumu ilam etmesi" ve savaşı bitirme sorumluluğunun Rusya’ya ait olduğunu teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Kuleba geçen Cuma günü bir grup Vatikan muhabirine yaptığı açıklamada, ‘’Şöyle bir argümanla gelmeyin: ‘Bu meseleyi çözmeye çalışıyorum, bu yüzden malumu ilam edemem, kamuoyu önündeki yorumlarımda tarafsız olmalıyım yoksa Rusya’yı kızdırırım.’ Biz bunu kabul etmiyoruz’’ demişti.

Kuleba, Papa’nın 2 Aralık’taki duası sırasında ‘’Öncelikle Rusya Devlet Başkanı’na bu şiddet ve ölüm sarmalını durdurması için yalvarıyorum’’ dedikten sonra ‘’Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı’na da ciddi barış önerilerine açık olması çağrısı yapıyorum’’ şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Kuleba, ‘’Papa’nın bu sözleri iki tarafın da suçlu olduğu, birinin saldırdığı için diğerinin de barış istemediği için suçlu olduğu izlenimini doğuruyor. Dünyada barışı Ukrayna’dan daha fazla isteyen bir ülke yok’’ dedi.