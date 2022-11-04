U﻿krayna'da 4,5 milyon kişi elektriksiz kaldı, Zelenskiy Rusya'yı 'enerji terörizmi' ile suçladı

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35 dakika önce

U﻿krayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkede 4,5 milyon kişinin elektriksiz kaldığını söyledi.

E﻿nerji altyapılarına yönelik Rus saldırılarını "enerji terörizmi" olarak tanımlayan Zelenskiy, "Bu saldırılar düşmanımızın zayıflığını gösteriyor. Bizi savaş alanında yenemedikleri için halkımızı böyle alt etmeye çalışıyorlar" dedi.

S﻿on haftalarda Rusya, Ukrayna'daki elektrik tesislerine yönelik drone ve füze saldırılarını sıklaştırdı.

Z﻿elenskiy, sadece üç ay içerisinde ülkenin elektrik santrallerinin üçte birinin tahrip edildiğini bildirdi.

U﻿krayna hükümeti halkı, elektrik kullanımında tutumlu olmaya çağırıyor.

R﻿usya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını doğruladı.

R﻿usya Herson'dan çekilecek mi?

S﻿aldırılar, kilit önemdeki Herson bölgesinden Rus birliklerinin çekileceği söylentileri üzerine daha da yoğunlaştı.

Rusların Herson'da görevlendirdiği yerel yönetici Kirill Stremousov, Rus medyasına yaptığı açıklamada Moskova'nın "muhtemelen" bölgeden askerlerini çekeceğini söyledi.

B﻿atı kaynaklarına göre Rus ordusunun bölgedeki rütbeli askerleri, çoktan kenti terk etti bile.

K﻿entte neler olduğu tam olarak bilinemese de, BBC muhabiri Paul Adams bankaların boşaltıldığını, müzelerin yağmalandığını bildiriyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna güçlerinin kenti geri alma kapasitesine sahip olduğunu söylüyor.

Herson, Ukrayna ve Batı’nın tanımadığı bir referandumla Rusya’ya katıldığını açıklayan dört bölgeden biri.