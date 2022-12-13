İmamoğlu’nun hapis talebiyle yargılandığı dava hakkında neler biliniyor?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Davada savcı, İmamoğlu için dört yıl bir aya kadar hapis cezası verilmesini talep ediyor.

18 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davanın yeni duruşması bugün görülecek.

Duruşma, İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde gerçekleştirilecek.

Bir önceki duruşmada savcı, İmamoğlu’na dört yıl bir aya kadar hapis cezası verilmesini ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘siyasi yasak’ içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istemişti.

Anka Haber Ajansı’na konuşan İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, bugünkü duruşmada tanıkların dinlenmesi, delillerin toplanması ve diğer usulü işlemlerin tamamlanması konusunda ısrarcı olacaklarını söyledi ve bunlar yapılmadan mahkemenin bir karar vermemesi gerektiğini savundu.

Dava ile ilgili merak edilenleri inceledik.

Dava neden ve nasıl açıldı?

İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde bir konuşma yaptı.

İBB Başkanı konuşmasında 'seçim döneminde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız şekilde kullanıldığını, kampanya süresince toplumu bölen ve kutuplaştıran bir dil kullanıldığını, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalarda bulunduklarını' söyledi.

İmamoğlu, 'iktidarın İstanbul'da seçimi, YSK kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini' savundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 4 Kasım 2019'da İmamoğlu’nu kastederek “Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş bu kadar bedava değil” açıklamasını yaptı.

İmamoğlu aynı gün İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklama sırasında Soylu’nun bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, “31 Mart'ta seçimi iptal edenler, ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla ilgili olarak, YSK'nın yazılı suç duyurusunda bulunması ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılığın hazırladığı iddianame, 28 Mayıs 2021’de Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesin tarafından kabul edildi ve İmamoğlu için hapis cezası talep edilen dava süreci başladı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görülen duruşmalardan önce polis, çevrede yoğun güvenlik önlemi alıyor.

İddianamede neler var?

İddianamede, İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019’da gazetecilere yaptığı açıklamada, YSK üyelerine hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülüyor.

İmamoğlu'nun, “açıklama sırasında kullandığı söylemle YSK üyelerine alenen hakaret ettiğinin anlaşıldığı" belirtilen iddianamede, "bu sözün, kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu" ifade edildi.

"İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YSK tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı" belirtildi.

İddianamede yer alan yazılı savunmasında İmamoğlu ise söz konusu açıklamasında YSK üyelerine yönelik bir ifadesi olmadığını, bu söylemin kimse tarafından da Kurul üyelerine yönelik algılanmadığını ifade etti.

İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik, "zincirleme şekilde kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşmalarda neler yaşandı?

Savcılık 20 Nisan 2022 tarihindeki duruşmada esas hakkındaki mütaalasını açıkladı ve hapis cezası talep etti.

Davanın bugünkünden önceki son duruşması 11 Kasım’da görüldü.

İmamoğlu'nun avukatları 11 Kasım'daki duruşmada reddi hâkim talebinde bulundu.

Ancak hâkim, mahkemeyi uzatmaya yönelik olduğunu söyleyerek talebi reddetti.

Savcı, Nisan ayındaki mütalaasını yineleyerek İmamoğlu’na hapis cezası verilmesini ve hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 'siyasi yasak' içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istedi.

Hâkim, duruşmayı 14 Aralık’a erteledi.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, bugünkü duruşma öncesi yaptığı açıklamada, “Bu celsede biz, tanıklarımızın dinlenilmesi ve diğer usulü işlemlerin tamamlanması, delillerin toplanması konusunda ısrarcı olacağız. Buradan beklentimiz açıkçası bir beraat kararıdır” dedi.

Polat, “Hukuka uyulacaksa, usule, yasalara uyulacaksa mahkemenin yarın [bugün] bir karar vermemesi gerek” diye konuştu.

İmamoğlu davayı nasıl değerlendiriyor?

İmamoğlu bugüne kadar yaptığı farklı açıklamalarda "hukuksuz" olarak gördüğünü belirttiği davaya tepki gösterdi.

“Ahmak” ifadesini kullanırken YSK üyelerini değil, kendisi için bu kelimeyi sarf eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdiğini söyledi.

İmamoğlu bir açıklamasında, “﻿Hücremde bu konuyla ilgili tek bir endişe, korku, kaygı, hissetmiyorum ama şu mahkemeden utanç duyuyorum. Böyle bir yargılama olamaz. Şaka gibi. Trajikomik bir durum...Her ne olursa olacak ama ben her şeye rağmen bu ülkenin o yüce yargısına güvenmek istiyorum” dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İçişleri Bakanı Soylu, dava ile ilgisinin olmadığını savunuyor.

Soylu dava için ne diyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kasım ayında yaptığı açıklamada, kendisinin veya bakanlığının dava ile bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

Soylu, “Bana açılmış bir dava değil. Benim açtığım bir dava da değil. Hatta İçişleri Bakanlığı ve bağlı hiçbir birimi de bu dava ile hukuken ilgili değil” dedi.

"Konunun, kullanılan ifadenin muhatabı YSK tarafından yargıya taşındığını" belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu davanın yargılaması sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, dava konusu ifadesiyle şahsımı, yani İçişleri Bakanı'nı kastettiğini söylemiş, yani hakareti bana yöneltmiş.