Yunanistan’da sendikalar hayat pahalılığına karşı ücret artışı talebiyle genel greve gitti

18 dakika önce

Stelyo Berberakis | A﻿tina

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Yunanistan’da İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (ADEDY) ortak çağrısıyla 24 saatlik genel grev düzenlendi.

Grev süresinde Atina ve Selanik’in merkezlerinde protesto gösterileri yapıldı.

Greve tüm iş alanları ve kamuya bağlı bütün kurumlar katılırken, özel ve devlet medya organları da yayınlarını 24 saat boyunca durdurma kararı aldılar; haber bültenleri yayınlanmadı. Yerlerine belgesel filimler ve eski diziler gösterildi.

Grev boyunca taksiler dahil, metro, tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçları kontak kapattı. Okullar, üniversiteler, mahkemeler, vergi daireleri, belediyeler hizmet vermedi. Hava ve deniz taşımacılığında büyük aksaklılar ve gecikmeler yaşandı.

Sendikalar, hayat pahalılığına ve yüzde 9’a ulaşan enflasyona karşı ücretlerin artırılmasını ve dolaylı vergilerin indirilmesini talep ediyor.

Sendikalar Nisan ayında da hayat pahalılığına karşı 24 saatlik genel grev yapmıştı.

İşçi ve memurlar son yıllarda gelir ve alım güçlerinin yüzde 40’a varan bir gerilemeye maruz kaldığından şikayet ederken; muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi’nin ekonomi politikasının “sadace sermaye sahiplerinin işine yaradığını” dile getiren bildiriler yayınladılar.

Kaynak, Getty Images

Grev eylemleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüşlere ana muhalefet sol SYRİZA partisi lideri Aleksis Çipras ile Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Nikos Androulakis de katıldı.

Eylemler sırasında polisle bazı maskeli gruplar arasında çatışma çıktı; molotof kokteylleri ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Bazı kişilerin hafif yaralanmasına yol açan olayların ardından polisle maskeli guruplar arasında sokak kovalamacaları oldu.

Yunanistan hükümeti ise “sendikaların grev eylemlerine başvurma hakları olduğunu” belirterek, şiddet olaylarının sendikalar tarafından da kınanması gerektiğini vurguladı.