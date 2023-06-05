Kırgızistan'da darbe girişimi iddiası: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov

14 dakika önce

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te güvenlik güçleri bugün eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda birçok kişiyi gözaltına aldı.

Kırgız medyasında Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi (GKNB) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, gözaltına alınanların ülkede darbe planladıklarına yönelik haberler yayımlandı.

Gözaltına alınanlar arasında bazı askerlerin ve bürokratların da olduğu bildirildi.

Hükümetten ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Çeşitli haber sitelerine yüklenen videolarda, silahlı güvenlik görevlilerinin en az iki kişiyi araçlarından alarak bir minibüse bindirdikleri ve götürdükleri görülüyor.

Kırgızistan, Sovyetler Birliği'nden dağılması sonrası bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana üç darbeye sahne olmuştu.

Ülkede en son 2021'de darbe planladığı şüphesiyle milletvekili Baktıbek Cetigenov tutuklanmıştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 10 Ocak 2021'de yapılan seçimleri kazanarak göreve seçilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırgızistan'da darbe girişimine ilişkin haberlerin endişe verici olduğunu söyledi.