İsveç, NATO'ya girme başvurusundan bu yana Türkiye'ye ilk suçlu iadesini yapma kararı aldı

Kaynak, Getty Images

12 Haziran 2023, 16:54 +03 Güncelleme bir dakika önce

İsveç, uyuşturucu kaçakçılığı ve PKK'ya destek vermekten hüküm giyen bir zanlının Türkiye'ye sınırdışı edilmesini onayladı. Bu, NATO'ya girişi Ankara tarafıdan engellenmesinden beri İsveç'in ilk iadesi olacak.

Türkiye, İsveç'i "teröristle" ve özellikle de PKK üyeleri için güvenli liman olmakla suçluyordu.

Adalet Bakanlığı yetkilisi Ashraf Ahmed, AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada hükümetin "35 yaşındaki bir Türk vatandaşının İsveç'ten iadesini kabul ettiğini" bildirdi.

Yüksek Mahkeme geçen ay zanlının uyuşturucu kaçakçılığı cezasını çekmek üzere Türkiye'ye iade edilmesinin yolunu açmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, iki ülke yetkililerinin ülkenin NATO üyeliğini ele almak üzere bir araya geleceklerini söyledi.

Yüksek Mahkeme'nin kararına göre adı açıklanmayan hükümlü, 2014'te esrar kaçırmaktan Türkiye'de 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kefaletle serbest kalan hükümlü, İsveç'e taşındı ve Türk savcıların talebi üzerine geçen yılın Ağustos ayında tutuklandı.

Tutuklamaya karşı çıkan hükümlü, Türk makamlarının kendisini asıl arama nedeninin HDP ile bağları olduğunu öne sürdü.

Kararda, Türk savcılara hükümlü hakkında "terör örgütüne üye olmak" ya da "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma ya da suçlama olup olmadığı soruldu. Türk makamlarıysa bunu yalanladı.

Tüm üye ülkelerin kabulüyle tam üye olunabilen NATO'da, sadece Türkiye ve Macaristan İsveç'in üyeliğine kanşı çıkıyor.

İki yüz yıl devam eden tarafsızlık ve askeri bağlantısızlığı sona erdiren İsveç ve komşusu Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden iki ay sonra ittifaka girmek istediklerini duyurmuşlardı. İsveç'in üyeliğine muhalefet sürerken, Finlandiya 4 Nisan'da NATO'nun 31. üyesi oldu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Rasmus Paludan'ın Kuran yakması büyük tepki almıştı.

Kuran yakma eylemleri

Bu arada, İsveç’te Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz aylarda Kur'an yakılmasının planlandığı iki gösteriyi engelleyen polisin, bu karar için yasal bir dayanağı olmadığına hükmetti.

İsveç’in başkenti Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Ocak ayında Kur'an yakılması Müslüman dünyasında öfke yaratmış, İsveç mallarının boykot edilmesi çağrıları yapılmış ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci gelişmelerden olumsuz etkilenmişti.

Bu olayın ardından İsveç polisi, bir kişinin ve bir kurumun Türk ve Irak Büyükelçilikleri önünde Kur'an yakılması yönündeki iki talebini reddetmişti.

Polis, Ocak ayındaki Kur'an yakma eyleminin ülkeyi “saldırılar için daha yüksek öncelikli” hale getirdiğini savunmuştu.

Karar itiraz edilmesi üzerine, Stockholm İdare Mahkemesi, polisin kararını bozdu ve bahsedilen güvenlik kaygılarının, gösteri hakkının kısıtlanması için yeterli olmadığına hükmetti.

Ancak daha sonra İsveç polisi, davayı bir üst mahkemeye taşıdı ve üst mahkeme de İdare Mahkemesi'nin kararına destek verdi.

Üst mahkeme her iki kararda da polisin atıfta bulunduğu “asayiş ve güvenlik sorunlarının planlanan eylemlerle yeterince açık bir bağının bulunmadığı” belirtildi.

Mahkeme kararın, İsveç Yüksek İdare Mahkemesi’nde temyiz edilebileceğini de bildirdi.

İsveç polisi 5 ay önce, İsveç ve Danimarka vatandaşlıkları bulunan ve daha önce ırkçı tacizden hüküm giyen Rasmus Paludan’ın Kur'an yakma eylemine izin verdi.

Paludan geçen yıl da İsveç’de kent kent dolaşıp Kur'an yakması nedeniyle tepki çekmişti.

Polisin izniyle yapılan Ocak ayındaki eylem, Türkiye-İsveç ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.

Ankara, “terörist” olarak gördüğü Kürt gruplarına Stockholm’ün tepki göstermemesini gerekçe göstererek İsveç’in NATO üyeliğini engelliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayındaki eylemden sonra “Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır” demişti.