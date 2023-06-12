İsveç Mahkemesi: Polisin Kur'an yakma eylemlerini engellemek için yasal dayanağı yok

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Rasmus Paludan'ın Kuran yakması büyük tepki almıştı.

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İsveç’te Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz aylarda Kur'an yakılmasının planlandığı iki gösteriyi engelleyen polisin, bu karar için yasal bir dayanağı olmadığına hükmetti.

İsveç’in başkenti Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Ocak ayında Kur'an yakılması Müslüman dünyasında öfke yaratmış, İsveç mallarının boykot edilmesi çağrıları yapılmış ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci gelişmelerden olumsuz etkilenmişti.

Bu olayın ardından İsveç polisi, bir kişinin ve bir kurumun Türk ve Irak Büyükelçilikleri önünde Kur'an yakılması yönündeki iki talebini reddetmişti.

Polis, Ocak ayındaki Kur'an yakma eyleminin ülkeyi “saldırılar için daha yüksek öncelikli” hale getirdiğini savunmuştu.

Karar itiraz edilmesi üzerine, Stockholm İdare Mahkemesi, polisin kararını bozdu ve bahsedilen güvenlik kaygılarının, gösteri hakkının kısıtlanması için yeterli olmadığına hükmetti.

Ancak daha sonra İsveç polisi, davayı bir üst mahkemeye taşıdı ve üst mahkeme de İdare Mahkemesi'nin kararına destek verdi.

Üst mahkeme her iki kararda da polisin atıfta bulunduğu “asayiş ve güvenlik sorunlarının planlanan eylemlerle yeterince açık bir bağının bulunmadığı” belirtildi.

Mahkeme kararın, İsveç Yüksek İdare Mahkemesi’nde temyiz edilebileceğini de bildirdi.

İsveç polisi 5 ay önce, İsveç ve Danimarka vatandaşlıkları bulunan ve daha önce ırkçı tacizden hüküm giyen Rasmus Paludan’ın Kur'an yakma eylemine izin verdi.

Paludan geçen yıl da İsveç’de kent kent dolaşıp Kur'an yakması nedeniyle tepki çekmişti.

Polisin izniyle yapılan Ocak ayındaki eylem, Türkiye-İsveç ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.

Ankara, “terörist” olarak gördüğü Kürt gruplarına Stockholm’ün tepki göstermemesini gerekçe göstererek İsveç’in NATO üyeliğini engelliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayındaki eylemden sonra “Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır” demişti.