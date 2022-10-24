Diwali 2022: Hindistan’ın ünlü festivalinden renkli kareler

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Diwali, Işıkların Festivali olarak da biliniyor

bir saat önce

Hindistan sokaklar, milyonlarca Hindu’nun yaktığı mumlar ve ışıklarla rengarenk bir görünüme büründü.

Diwali festivali için kullanılan meşaleler ve havai fişekler, başkent Delhi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kentte hava kirliliğinin artmasına yol açtı.

Ziyafet, dua ve havai fişeklerin iç içe geçtiği Diwali, Hinduların en önemli festivallerinden biri.

Aydınlığın karanlığa, iyiliğin kötülüğe üstün gelmesini simgeleyen festivalde her türlü ışık kaynağı kullanılıyor.

İnsanlar evlerini gaz lambalarıyla aydınlatırken evlerinin dışında, kapılarının önündeki zeminleri de rangoli denen renkli kumlarla süslüyor.

Bunun iyi şans ve mutluluk getireceğine inanılıyor.

Aileler bir araya gelerek dualar ediyor, havai fişek patlatıyor ve birlikte yemek yiyor.

Arkadaşlarını ve akrabalarını ziyaret eden Hindular birbirlerine iyi dileklerinin yanında tatlılar ve hediyeler de sunuyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bir rangoli çizimi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Festivale her yıl milyonlarca kişi katılıyor

Festivalin tarihi aya göre belirlendiği için her yıl biraz değişse de Ekim veya Kasım’a denk geliyor.

Bu yılki Diwali bugün kutlanıyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle kutlamalar iki yıldır sınırlı bir şekilde yapılıyordu.

Bu yılsa iki yıldır süren kısıtlamaların kalkması nedeniyle coşku daha büyük.

Her yıl festival döneminde hava kirliliği şikayetleri de artıyor.

Birden fazla eyalette yerel yönetimler maytap ve fişeklere kısmi veya tamamen yasak getirse de binlerce kişi bu kısıtlamaları dinlemeden bunları kullanmaya devam ediyor.

Yanan barut ve benzeri maddeler nedeniyle kentlerin üzerine kalın is tabakaları çöküyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hindular evlerinin dışına renkli lambalar asıyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Pazar yerlerine akın eden halk Diwali için alışveriş yapıyor

Dünyanın en kalabalık kenti olan Delhi’de havaların soğumasıyla kötüleşmeye başlayan hava kirliliği, Diwali döneminde iyice artıyor.

Komşu eyaletler Pencap ve Haryana’da çiftçilerin yaktığı anızların dumanı da Delhi’ye kadar uzanarak bu kirliliği artırıyor.

Delhi’de de fişek ve maytap kullanımı yasak.

Kullananlara 6 aya kadar hapis cezası ve 200 rupiye (44 TL) kadar para cezası öngörülüyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Evlerde diyas adı verilen lambalar kullanılıyor