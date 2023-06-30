Fransa'da protestolar büyüyor: Tutuklu polis öldürdüğü gencin ailesinden özür diledi, en az 100 kişi gözaltına alındı

Kaynak, Reuters

30 Haziran 2023, 03:05 +03 Güncelleme 24 dakika önce

Fransa’nın başkenti Paris’in banliyölerinden Nanterre'de Salı günü trafik polisinin dur ihtarına uymaması sonrası 17 yaşındaki bir genci öldüren polis memuru, gencin ailesinden özür diledi. Adı açıklanmayan ve teslim olması sonrası cinayetle suçlanan polis halen tutuklu.

Polisin avukatı Laurent-Franck Liénard, müvekkilinin "yıkıldığını" ve "sabah insanları öldürmek için uyanan bir kişi olmadığını" söyledi.

Adı Nahel M. olarak açıklanan gencin öldürülmesi sonrası Fransa'da düzenlenen protesto gösterileri üçüncü gününde devam etti.

Göstericiler birçok kentte polisle çatıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, ülke çapında en az 100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Darmanin, "Görevlerini özveriyle yapan polis, jandarma ve itfaiye görevlilerine desteğim tam" dedi.

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Le Monde gazetesine göre Paris'te en az 40, Toulouse'da en az 20, Marsilya'da da en az 12 kişi gözaltına alındı.

Bakan Darmanin daha önce Salı ve Çarşamba günü çıkan çatışmalarda 170 polisin yaralandığını söylemişti.

Fransa'nın birçok kentinde polisle güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

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Nahel M.'nin öldürüldüğü Nanterre'de dün Nahel M'nin annesi dahil 6 binden fazla kişinin katıldığı ve "Adalet istiyoruz" sloganlarının atıldığı barışçıl yürüyüşten birkaç sonra polisle güvenlik güçleri arasında yeniden çatışma çıktı.

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Banliyöde bir bina ve çok sayıda araç yakıldı, çatışmalarda bazı polisler yaralandı.

Fransa'da göstericilere karşı 40 bin polis görevlendirildi, Paris ve çevresinde birçok bölgede Perşembe akşamı tramvay ve otobüs seferleri durduruldu. Bazı bölgelerde ise sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Paris'te halka, acil durumlar dışında itfaiyeyi aramamaları çağrısı yapıldı.

Gece yarısı Fransa'nın batısındaki Nantes kentinde, göstericiler bir aracı iterek süpermarkete soktu ve markete zarar verdi.

Ülkenin kuzeyindeki Montreuil kentinde sopalı gençlerin birçok dükkana zarar verdi. Le Monde gazetesi, polisin göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandığını bildirdi.

Paris'in doğusundaki banliyölerden Clichy-sous-Bois'te ise belediye binası ateşe verildi.

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Nahel M.'yi öldürmekle suçlanan polis, hayatının tehlikede olduğunu düşündüğünü ve savunma amaçlı olarak ateş açtığını öne sürmüştü.

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda bir polis memuru, bir aracın sürücüsüne silah doğrulturken görülüyor. Bir silah sesi duyulmasından sonra da araç çarparak duruyor.

Le Monde'a göre polis ilk ifadesinde, Nahel M.'nin kendilerine zarar vermek amacıyla aracını üzerlerine sürdüğünü söyledi.

Ancak internette yayımlanan ve Fransız haber ajansı AFP'nin teyit ettiği görüntüler polisi yalanlıyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nahel M.'nin öldürülmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada olayı sert bir dille kınamış ve yaşanın "affedilemez" olduğunu söylemişti.