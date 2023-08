‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?

UCLA'deki Bibliyografik Çalışmalar Profesörü ve “The Alphabet: The Origins of Letters from Antiquity to the Present” (“Antik çağdan günümüze Harf Kökenleri: Alfabenin İcadı”) adlı kitabın yazarı Johanna Drucker "X, alfabede oldukça büyük bir saygınlığa sahip" diyor ve şöyle devam ediyor