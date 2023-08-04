Burnunu karıştıran sağlık çalışanlarının 'koronavirüse yakalanma olasılığı daha yüksek'

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18 dakika önce

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, burunlarını karıştıran sağlık çalışanlarının Covid-19'a yakalanma olasılığı daha yüksek ve bu alışkanlığın yarattığı enfeksiyon riski konusunda bilgilendirilmeleri gerekiyor.

Araştırmada 219 katılımcıdan, burnunu karıştırdığını kabul edenlerin yüzde 17'sinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, burnunu karıştırmadığını söyleyenlerde bu oran yüzde 6.

Hollandalı araştırmacılar, virüsün yayılmasında burun karıştırmanın rolünün hafife alınıyor olabileceğini söylüyor.

Ayrıca erkeklerin ve gençlerin bu alışkanlığı kabul etme oranının daha yüksek olduğu bulundu.

Hollanda'daki iki üniversite tıp merkezindeki sağlık çalışanları arasında 2020'de yapılan anket, katılımcıların çoğunluğunun (yüzde 85) ara sıra da olsa burunlarını karıştırdıklarını ortaya koydu.

Verilere göre, en sık burun karıştıranlar doktorlar (yüzde 95). Doktorları, destek personeli (yüzde 86) ve hemşireler (yüzde 80) izliyor.

Aynı zamanda, personelin üçte biri tırnaklarını yediğini kabul etti. Ancak verilere göre bu, Covid-19'a yakalanma olasılığını artırmıyor.

Araştırmacılar, bunun tükürüğün koruyucu etkisinden kaynaklanıyor olabileceğini belirterek, virüsün vücuda ağız yoluyla girmediğini gösterdiğini söylüyor.

Ayrıca araştırmaya göre, sakallı ya da gözlüklü olmak Covid-19'a yakalanma riskini artırmıyor. Ancak maskeyi doğru şekilde takmak olumsuz etkiliyor olabilir.

Virüsün vücuda giriş noktası burun

Araştırmacılar, burnun koronavirüsün vücuda girmesi için ana yol olduğunu, bu nedenle burun karıştırmanın ellerdeki virüsü doğrudan buruna sokarak enfeksiyonu kolaylaştırabileceğini söylüyor.

Burun karıştırma alışkanlığı, virüsün diğer insanlara daha kolay yayılması anlamına da gelebilir.

Enfekte olduktan sonraki günlerde, henüz semptomlar oluşmaya başlamadan önce burnu çevreleyen nemli dokularda çok fazla virüs olduğunu belirten araştırmacılar şunları ekliyor:

"Enfekte olan sağlık çalışanları çalışma ortamında daha fazla bulaşmaya yol açabilir".

Araştırmanın yazarları, personel arasında koronavirüs yayılmasının hastanelerde önemli bir sorun olduğunu vurgularken, burun karıştırmanın rolünün "hafife alınmış olabileceğini" söyledi.