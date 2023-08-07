Taliban, Afganistan'ın bazı bölgelerinde 10 yaşından büyük kız çocuklarının eğitimini yasakladı

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BBC Farsça servisinin haberine göre, Afganistan'ın bazı bölgelerindeki yerel Taliban yetkilileri, eğitim kurumları ve okullardan 10 yaşından büyük kız çocuklarının kabul edilmemesini istedi.

BBC'ye konuşan kaynakların aktardığına göre, Gazni bölgesinde, Eğitim Bakanlığı yetkilileri okul müdürlerine ve kısa süreli kurslara, 10 yaşından büyük kızların eğitim almasının yasak olduğunu söyledi.

Eğitim alanında çalışan bağımsız yardım kuruluşlarından kaynaklar da bu tarz tavsiyelerin ve emirlerin okuma yazma kurslarına da ulaştığını ifade ediyor.

Bazı illerde, yerel yetkililerin kızları yaşlarına göre ayırdığı ve kız okullarının müdürlerinden üçüncü sınıfın üzerindeki öğrencileri evlerine göndermelerini istedikleri söyleniyor.

Ancak Taliban'ın başkent Kabil'deki Halkla İlişkiler Bakanlığı sözcüsü haberi teyit etmedi. Sözcü Mohammad Sadiq Akaf, "Yönetim böyle bir karar almadı , yapılan bir şey varsa bu Eğitim Bakanlığı'yla bağlantılıdır" dedi.

BBC, Taliban'ın Eğitim Bakanlığı'na doğrulama için yaptığı girişimlere henüz cevap alamadı.

Taliban'ın iktidara gelişinin üzerinden iki yıl geçti ve şu an kız çocuklarının altıncı sınıftan sonra okula gitmesi yasak.

Kabil'deki Eğitim Bakanlığı izleme biriminden bir üye, kendilerinin de bu "haberleri" duyduklarını ancak henüz bir mektup ya da resmi bir emir almadıklarını söyledi.

Taliban yetkilileri kadınların eğitimiyle ve çalışma hayatıyla ilgili uluslararası toplantılarda ılımlı bir dil kullanıyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Bazı bölgelerde kızların üniversiteye ve okula gitmesi konusunda problemlerimiz var, bu konuda çalışıyoruz ve yakında çözülecek" demişti.

Ancak sorunlar çözülmüyor ve daha kısıtlayıcı önlemler alınıyor.

Kadın hakları aktivistleri: Taliban'ın lobicileri bizim temsilcimiz değil

Taliban'ın kadınların eğitimi ve çalışmasıyla ilgili kısıtlamaları artarken, ABD Dışişleri Bakanlığı özel temsilcileri Thomas West ve Rina Amiri, bu hafta Taliban'ın üst düzey temsilcileriyle görüştü.

Katar'ın Doha kentinde gerçekleştirilen bu görüşmeler, ülke içinde ve dışında Afgan kadın haklarını savunan bazı kurum ve grupların tepkisini çekti.

Rina Amiri; Taliban ile görüşmelere "Afganlar ve insan hakları savunucuları tarafından insan hakları, özellikle de kadın ve kız çocuklarına yönelik aşırı kısıtlamalar konusunda, Taliban'la doğrudan temasa geçilmesi konusundaki yoğun ısrarın" ardından katıldığını ifade etti.

Bazı kadın protestocular, Amiri'ye cevaben "Taliban'ın kadın lobicilerinin Afgan kadınlarını hiçbir şekilde temsil etmediğini" söyledi.

Afanistan Özel Temsilcisi Thomas West ise BBC'ye verdiği bir röportajda, kadınların eğitimi ve çalışma hayatına katılımı konusundaki sunumların, yalnızca Afganistan'daki insanları doğrudan etkilemediğini, aynı zamanda Taliban'la dünya arasındaki ilişkiyi de etkilediğini söylemişti.

Görüşmenin ardından ABD tarafından yapılan açıklamada, ABD heyetinin Afganistan Merkez Bankası temsilcileri ve Afganistan Maliye Bakanı ile ülke ekonomisi ve bankacılık sektöründeki zorlukları ele aldığı belirtildi.