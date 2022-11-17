Ukrayna savaşı: Rusya birçok kente yeni saldırılar düzenledi, gaz ve füze fabrikalarını hedef aldı

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Catherine Byaruhanga, Kiev - James FitzGerald | BBC News

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Rusya, Ukrayna'ya yönelik Salı günkü ağır bombardımanların ardından bugün de birçok kente roketli saldırılar düzenledi; bir enerji tesisi, füze fabrikası ve bazı sivil binaların hedef alındığı bildirildi.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı, bir füzenin güneydeki Zaporijya kenti yakınlarındaki Vilniyansk'ta apartman bloklarına isabet etmesi sonucu yedi kişinin öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, doğudaki bir gaz üretim tesisi ve Dnipro'daki bir füze fabrikasının da son hedefler arasında olduğunu söyledi.

Birçok bölge elektrik kesintilerine maruz kaldı.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı Ukrayna halkının elektrik ve ısınma kaynaklarını yok etmekle suçladı.

Moskova ise Kiev'i müzakere konusunda "isteksiz" olmakla suçluyor.

Ukrayna'nın en büyük şehirlerinden biri olan Zaporijya'nın kuzeyindeki Dnipro da Perşembe günü hedef alınan kentler arasındaydı.

Başbakan Denis Şmihal, füze üreten Pivdenmaş fabrikasının saldırıya uğradığını söyledi.

Bir başka yetkili de kentin bombalanması sonucu 23 kişinin yaralandığını duyurdu.

BBC son sivil kayıpları bağımsız olarak teyit edemedi.

Kaynak, Kyrylo Tymoshenko/Telegram Fotoğraf altı yazısı, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi, Vilniyansk'ta apartman bloklarına isabet eden roketli saldırıda 7 kişinin öldüğünü açıkladı

Zaporijya'nın güneybatısındaki Nikopol kentinin çevresine 70 top mermisinin düştüğü ve binlerce konutun elektriksiz ve susuz kaldığı belirtiliyor.

Devlete ait enerji şirketi Naftogaz, Ukrayna'nın doğusundaki gaz üretim tesislerinin "büyük bir saldırıya" maruz kaldığını söyledi.

Güneydeki Odesa ile kuzeydeki Harkov bölgesinde de altyapıya yönelik saldırılar olduğu ve sivillerin yaralandığı bildirildi.

Başkent Kiev'de de hava saldırısı için uyarı sirenleri çalındı. Yerel saatle 08:00 civarında cep telefonlarından Ukrayna genelinde yeni bir füze saldırısına ilişkin uyarılar gönderildi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın barış istemediğini, Ukraynalılara "mümkün olduğunca çok acı ve ıstırap" çektirdiğini söyledi.

Salı günü onlarca uzun menzilli füze ve yoğun bombardıman içeren geniş çaplı Rus saldırısının ardından Ukraynalıların hava saldırısı uyarılarına karşı daha dikkatli olduğu belirtiliyor.

Aynı gün bir roketin Polonya'da sınıra yakın bir köye düşmesi ve iki kişinin ölümüne yol açması, savaşın tehlikeli bir şekilde tırmanması endişelerine yol açtı.

Devlet Başkanı Zelenskiy roketin Rusya tarafından atıldığı konusunda ısrar etse de Kiev'in müttefikleri bunun Ukrayna hava savunma sistemlerine ait olduğunu açıkladı.

Ancak NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg, savaşı başlattığı için esas olarak Moskova'nın suçlanması gerektiğini söyledi.

Salı günü Rusya tarafından ateşlenen füzelerin birçoğu engellense de bazılarının altyapı hedeflerini vurduğu ve Ukrayna'nın enerji rezervlerine zarar verdiği bildirildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Enerji tesislerini hedef alan saldırılar nedeniyle L﻿viv gibi bazı bölgelerde konutların ısıtılamadığı belirtiliyor

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Kiev'in kısa vadede Rus işgali altındaki tüm toprakları geri alarak savaşı kazanma şansının "askeri açıdan yüksek olmadığı" uyarısında bulundu.

Milley, Rusya'nın çekilme kararı aldığı bir "siyasi çözüm" olabileceğini ve "işgalci gücün sırtının yere geldiğini" söyledi.

Son günlerde, güneydeki Herson kentini geri alınmasının ardından Ukrayna tarafında iyimserlik hakimdi.

Perşembe günü ayrıca Ukrayna tahılının Karadeniz'de gemilerle taşınarak ihraç edilmesine olanak tanıyan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün daha uzatıldığı açıklandı.

BM ve Türkiye'nin aracılık ettiği anlaşma, son aylarda milyonlarca ton ürünün Ukrayna dışına sevk edilmesini sağlayarak küresel gıda güvenliğine ilişkin endişeleri hafifletti.