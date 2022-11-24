P﻿entagon: Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki hava saldırıları Amerikalı personelin güvenliğini tehdit etti

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder

24 Kasım 2022, 03:03 +03 Güncelleme 55 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırılarının, bölgede Amerikalı askeri personelin güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, hava saldırıları sonucu bölgede gerginliğin artmasının, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle mücadelede yıllardır sağlanan ilerlemeyi de tehdit ettiği belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki son hava saldırılarının doğrudan tehdit ettiği Amerikalı personelin, IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratılması ve 10 binden fazla IŞİD'li tutsağın kontrol altında tutulması için b﻿ölgede yerel ortaklarıyla birlikte çalıştığını kaydetti.

Ryder, "IŞİD'in yenilgiye uğratılması misyonuna odaklanılması ve bölgedeki personelin güvenliğinin sağlanması için gerilimin derhal azaltılması gerek" dedi.

Reuters haber ajansına göre, Ryder, ABD'nin Türkiye'nin "meşru güvenlik kaygılarının farkında olduğunu" eklese de, bu açıklama Washington'un Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki hava saldırılarına yönelik en güçlü kınama mesajı oldu.

Kaynak, @TCSAVUNMA

A﻿BD'nin Suriye'de yaklaşık 900 askeri bulunuyor.

Amerikan askerleri genellikle ülkenin kuzeydoğusunda IŞİD'e karşı Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) birlikte çalışıyor.

Türkiye ise SDG'nin omurgasını oluşturan Kürt Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) ve bağlı olduğu, Suriye'nin kuzeyinde geniş bir alanı yöneten Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD), "PKK'nın uzantısı" olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak nitelendiriyor.

E﻿rdoğan: En uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

C﻿umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Pençe-Kılıç Hava Harekâtı kapsamında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili olarak "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır" demişti.

Erdoğan, "Hava harekâtlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz" demişti.

A﻿BD ve Rusya ise Türkiye'ye, kara harekâtına karşı oldukları mesajı vermişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün yaptığı açıklamada, "Pençe-Kılıç Harekâtı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekâtta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hâle getirildi” demişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre ise Türkiye'nin hava saldırılarında en az 37 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı.

SOHR daha önce ölenler arasında 10 Suriye askerinin de olduğunu iddia etmiş, SDG de hava saldırılarında 11 sivilin de öldüğünü öne sürmüştü.

Sivillerin hedef alınmadığını vurgulayan T﻿ürkiye, 13 Kasım'da İ﻿stanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 kişinin öldüğü saldırıdan PKK/PYD/YPG'yi sorumlu tutmuştu.