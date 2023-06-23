Kredi kartında azami faiz oranı artırıldı

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23 Haziran 2023, 13:30 +03 Güncelleme 57 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün 27 ay sonra ilk kez faiz artırdı. Politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltildi. Faiz kararının ardından ticari kredi ve kredi kartı faiz oranları da artırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası tebliği ile referans faiz 0,88'den 1,36’ya yükseltildi.

Kredi kartlarına uygulanacak azami faiz oranı ise her ay Merkez Bankası tarafından ilan edilen "referans faiz oranına" 0.55 puan eklenerek belirleniyor.

Böylece yüzde 1,36’ya 0,55 puan eklenmesiyle Temmuz ayından itibaren kredi kartına uygulanacak azami faiz oranı yüzde 1,91'e yükseldi.

Kredi kartlarında 1 Ağustos'ta geçerli olması beklenen yeni oranlar, 1 Temmuz'a çekildi.

Ayrıca, referans oran Merkez Bankası tarafından her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilecek.

Ancak, akabinde Para Politikası Kurulu Toplantısı yapılması halinde, referans oran toplantının yapıldığı tarihteki en güncel veriler baz alınarak yeniden hesaplanacak.

Türkiye'de kredi kartı ve nakit avans kullanarak borçlarını finanse eden milyonlarca kişi var.

Enflasyonun yıldan yıla artması nedeniyle tüketicilerin genel eğilimi TL cinsinden borçlanmak üzerineydi.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, yeni kredi kartı faiz oranlarına karşı borçlarını nasıl finanse edeceklerine dair endişelerini dile getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 16 Haziran itibarıyla Türkiye'de bireysel kredi kartı borçları 740 milyar TL'ye ulaştı.

Bu borcun 385 milyar TL'lik bölümünü taksitli, 353 milyar TL'lik kısmını taksitsiz borçlar.

Bu dönemde tüketicilerin kredili mevduat hesaplarındaki TL borcu 116 milyarı geçti.

Kıyas için Mayıs ortasında bireysel kredi kartı borçları 670 milyar TL, 2023 başında 450 milyar TL idi.

Konut, tüketici, ihtiyaç gibi kredilerde faiz oranları halen yüksek.