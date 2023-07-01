Hollanda Kralı Willem-Alexander ülkesinin kölelik geçmişi için özür diledi: Etkileri ırkçılık yoluyla hâlâ hissediliyor

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Hollanda Kralı, 1 Temmuz Köleliğin Kaldırılması Ulusal Anma Günü nedeniyle çelenk bıraktı

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

20 dakika önce

Hollanda Kralı Willem-Alexander, ülkesinin kölelik geçmişi ve atalarının sisteme müdahale etmemesi nedeniyle resmen özür diledi.

“İnsanlığa karşı işlenen bu suç için af diliyorum" diyen Willem-Alexander, “kölelik geçmişinin etkilerinin ırkçılık yoluyla hâlâ hissedildiğini" vurguladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, geçen Aralık ayında kölelik geçmişi için özür dilemişti.

Ancak özellikle köleleştirilmiş insanların torunları ve eski Hollanda sömürgelerinin sakinleri, devletin simgesi olarak gördükleri Kral Willem-Alexander'ın özür dilemesini istiyordu.

Hollanda Kralı, Amsterdam'daki 1 Temmuz Köleliğin Kaldırılması Ulusal Anma Günü sırasında yaptığı konuşmada, ilk kez resmi olarak özür diledi.

Konuşması alkışlarla ve tezahüratlarla kesilen Willem-Alexander, "İnsanlığa karşı işlenen bu suç için af diliyorum" dedi.

Kölelikle ilgili kayıtlardaki gerçekleri, kölelik ticareti ile uğraşan Hollandalı şirketlerin muhasebecilerinin gözünden okuduklarını söyleyen Hollanda Kralı, “Köleleştirilmiş halkın sesi ise, duyulmamış, rüzgara karışmış" diye konuştu.

Geçmişte yaşananlara bahane bulmayı "abartılı" bulan Hollandalılar bulunduğunu anımsatan Willem-Alexander, büyük bir çoğunluğun tüm insanların eşitliği için verilen mücadeleyi desteklediğini dile getirdi.

Hollanda Kralı, köleliğin en aşağılayıcı uygulama olduğunu vurgulayarak, "Kölelik geçmişinin dehşetini yanımızda taşıyoruz. Etkileri, örneğin ırkçılık yoluyla hâlâ hissediliyor" görüşünü dile getirdi.

Hollanda Kralı, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada olmayan ama herkesin tam olarak katılabileceği bir toplum için çalışmak isteyen insanlara kalbinizi açın. Geçmiş ve deneyim farklılıkları olduğuna saygı gösterin."

Willem-Alexander, atalarının kölelik sistemine dahil olmasına da değindi.

Kraliyet valilerinin kölelik karşısında herhangi bir işlem yapmadığını söyleyen Willem-Alexander, Kraliyet ailesinin köleliğe karşı girişimde bulunmaması nedeniyle de özür diledi.

Bir kralın, geçmişe ilişkin özür dilemesi çok alışılmış bir durum değil.

Kral Willem-Alexander, Hollanda Kraliyeti’nin kölelik geçmişi ile ilgili araştırma emri vermişti.

Araştırmalara göre, 1675-1770 yılları arasında Kraliyet Ailesi, sömürgecilik ve kölelikten günümüz parasıyla 545 milyon eurodan fazla gelir elde etti.