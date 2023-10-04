ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, kendi partisinden üyelerin oylarıyla görevden alındı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kevin McCarthy

42 dakika önce

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin görevine, kendisinin de üyesi olduğu Cumhuriyetçi Parti içerisindeki aşırı sağcı grubun önergesiyle son verildi.

Önergenin kabul edilip edilmemesi McCarthy'nin kendi partisindeki aşırı sağcı üyelerin yanı sıra Demokratların desteğine de bağlıydı.

Oylamada, 208 Demokrat üyenin yanı sıra 8 Cumhuriyetçi McCarthy'nin görevden alınması yönünde oy kullandı. Böylece 210'a karşı 216 oyla McCarthy'nin görevden düşürülmesi sonucu çıktı.

McCarthy, ABD tarihinde bu yolla görevine son verilen ilk Temsilciler Meclisi Başkanı oldu.

McCarthy'yi koltuğundan eden önergeyi, Cumhuriyetçi meclis üyelerinden Matt Gaetz sunmuştu.

Aşırı sağcılar McCarthy'nin Demokratlarla işbirliği yaptığı argümanını dile getiriyor.

Gaetz mecliste yaptığı konuşmada, McCarthy'nin ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia etmişti.

Yeni bir başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi'ne geçici olarak Cumhuriyetçi Patrick McHenry atandı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Matt Gaetz

15 oylama sonunda seçilmişti

Kevin McCarthy, bu yılın başında Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yapılan 15. oylama sonucunda başkan olarak yemin etmişti.

ABD’de böyle bir durum en son İç Savaş öncesi görülmüştü.

Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu dört vekil farkla ele geçiren Cumhuriyetçi Parti’de, sağ kanat üyeler McCarthy’nin başkanlığına itirazlarından geri adım atmıyordu.

Bu grupta yer alan Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gaetz, McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanı olmasına başından beri karşı çıkmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, oylama öncesi kendi sosyal medya platformu TruthSocial'dan yaptığı açıklamada Cumhuriyetçilerin kendi arasındaki çekişmesini eleştirdi.