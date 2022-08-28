Hollanda’da mahalle pikniğine kamyon daldı: 6 ölü

38 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

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Hollanda'nın Rotterdam kenti yakınlarındaki Nieuw-Beijerland kasabasında bir kamyonun yoldan çıkıp piknik yapan mahalle sakinlerinin arasına dalması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Olay, Cumartesi akşamı Nieuw-Beijerland kasabasının birkaç kilometre dışındaki bir kavşakta meydana geldi. İspanya'daki bir taşımacılık şirketine ait kamyon, yoldan çıkarak bir buz sporları kulübünün bahçesinde mangal yakıp piknik yapan mahalle sakinlerinin arasına daldı.

Yaklaşık 100 kişinin bulunduğu bahçede, insanlar panikle kaçmaya çalışırken birçok kişi kamyon tarafından sürüklendi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ile helikopter gönderildi. Resmi kaynaklara göre, kamyonun çarptığı 6 mahalle sakini hayatını kaybetti. Olayda 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kamyonun 46 yaşındaki İspanyol sürücüsü olaydan sonra gözaltına alındı. Şoförün alkol ya da benzeri bir madde kullanmadığı, sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkan Vekili Charlie Aptroot, kazaya tanık olanlara psikolojik destek verildiğini belirterek, olayın kasaba sakinleri üzerinde büyük etki yarattığını söyledi.