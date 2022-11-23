Kudüs'te otobüs duraklarında patlamalar: 1 ölü, 14 yaralı
İsrailli yetkililer, Kudüs'te meydana gelen iki ayrı patlamada bir kişinin öldüğünü, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İlk patlama kentin dış mahallelerinden birinde bir otobüs durağı yakınlarında meydana geldi. Patlamaya durağa bırakılan bir bombanın neden olduğu, burada bir kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yaklaşık yarım saat sonraki ikinci patlama da kentin başka bir noktasında yine bir otobüs durağı yakınında meydana geldi ve üç kişi hafif yaralandı.
Polis patlamalardan Filistinlilerin sorumlu olabileceğini öne sürdü.
Bu yıl, İsraillileri hedef alan bir dizi silahlı ve bıçaklı saldırı düzenlendi.
İsrail ordusu bu saldırıların ardından işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenledi.
Ancak Kudüs'te patlayıcıların kullanılması nedeniyle bunun son yıllarda düzenlenen en önemli saldırı olduğu belirtiliyor.