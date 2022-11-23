K﻿udüs'te otobüs duraklarında patlamalar: 1 ölü, 14 yaralı

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23 Kasım 2022, 12:32 +03 Güncelleme bir saat önce

İsrailli yetkililer, Kudüs'te meydana gelen iki ayrı patlamada bir kişinin öldüğünü, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İlk patlama kentin dış mahallelerinden birinde bir otobüs durağı yakınlarında meydana geldi. Patlamaya durağa bırakılan bir bombanın neden olduğu, burada bir kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaklaşık yarım saat sonraki i﻿kinci patlama da kentin başka bir noktasında yine bir otobüs durağı yakınında meydana geldi ve üç kişi hafif yaralandı.

P﻿olis patlamalardan Filistinlilerin sorumlu olabileceğini öne sürdü.

B﻿u yıl, İsraillileri hedef alan bir dizi silahlı ve bıçaklı saldırı düzenlendi.

İsrail ordusu bu saldırıların ardından işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenledi.