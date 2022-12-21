Hollanda'da pandemi döneminde sokakları kamerayla gözetleyen polise 50 bin euro para cezası verdi

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Yusuf Özkan | Lahey

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Hollanda Veri Koruma Kurumu (AP), Covid salgını sırasında Rotterdam’da konuşlandırılan kameralı araçlarla insanların gerekli olmayan görüntülerini kaydettikleri gerekçesiyle Rotterdam Polisi’ne 50 bin euro para cezası verdi.

Kuruma göre, kameralı araç uygulaması ile insanların sokaklarda özgürce yürüme hakkı ihlal edildi.

Rotterdam Belediyesi ve belediyeye bağlı olan polis, koronavirüs salgını sırasında insanların 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyup korumadığını kontrol etmek için 2020 yılında 5 hafta boyunca 360 derece kamera yerleştirilmiş araçları sokaklarda dolaştırarak görüntü aldı.

Bu görüntüler bir kontrol odasında kaydedildi, saklandı ve gerektiğinde diğer polis birimleri ile de paylaşıldı.

Uygulamanın, kişisel verilerin gizliliği konusunda riskler dikkate alınmadan hayata geçirildiğini belirten Veri Koruma Kurumu, buna son verilmesini istedi.

Kurumun uyarısı üzerine bir süre sokaklardan çekilen araçlar, kısa süre sonra yeniden görüntü kaydetmeye başladı.

Bunun üzerine Veri Koruma Kurumu, yasaların açık şekilde ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Kurum, kameralı araçların kişilerin gizliliği konusundaki riskler belirlenmeden konuşlandırılması, insanların gerekli olmayan ayrıntılı görüntülerini toplanması ve saklanması nedeniyle polisi 50 bin euro para cezasına çarptırdı.

Hollanda Veri Koruma Kurumu’na göre, görüntülerden hukuken Rotterdam Polisi sorumlu. Bu nedenle para cezası bu kuruma verildi.