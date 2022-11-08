3﻿.3 milyar dolarlık Bitcoin operasyonu: Çalınan miktarın bir kısmı 'patlamış mısır tenekesinden' çıktı

bir saat önce

ABD’li yetkililer bunun tarihteki en büyük ikinci yakalama olduğunu da açıkladı.

Çalınan B﻿itcoin nasıl takip edilebiliyor?

Bir sene önce yapıldığında bu operasyon tarihteki en büyük Bitcoin yakalamasıydı ancak kamuoyuna duyurulmadığı sürede, bu rekor kırıldı. Şubat ayında 4 milyar dolardan fazla değerde bir kripto baskın daha yapıldı.