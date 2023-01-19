Alec Baldwin "kasıtsız insan öldürmek" suçlamasıyla yargılanacak

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Amerikalı oyuncu Alec Baldwin, film setinde ateşlediği silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüyle ilgili "kasıtsız insan öldürmek" suçlamasıyla yargılanacak.

Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, Santa Fe yakınlarındaki film setinde Baldwin, Rust filminin çekimleri sırasında rolüne çalışıyordu. Bu sırada içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği, sahnede kullanılacak silahı ateşledi.

Merminin isabet ettiği Hutchins, hayatını kaybetti.

Film setinin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed de aynı suçlamayla yargılanacak.

İki ismin de avukatları bu suçlamaya mahkemede karşı çıkacaklarını açıkladı.

Perşembe günü, Santa Fe Bölge Mahkemesi Savcısı Mary Carmack-Altwies, suçlamaların bu ayın sonunda kayda geçirileceğini ve ardından yargılamanın resmen başlayacağını duyurdu:

"Aktör ve prodüktör Alec Baldwin ve silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, kasıtsız insan öldürme suçlamalarından yargılanacak. Bunun için yeterli kanıt olduğu sonucuna vardım. Bana göre hiçkimse hukuktan üstün değildir ve herkes adaleti hak eder."

İki isim de eğer suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis cezası ve 5 bin dolar para cezasına mahkum edilebilir. Savcıların açıklamasına göre iki ismin de davasında jüri üyeleri görev yapacak.

Filmin yönetmeni Joel Souza da olayda yaralanmıştı ancak savcılar, bu yaralanmayla ilgili herhangi bir suçlama olmadığını ve dava açılmayacağını söyledi.

Hutchins'in eşi Matthew, suçlamaları ve yargı sürecini desteklediğini açıkladı:

"New Mexico'da hiçkimsenin hukuktan daha üstün olmadığını bilmek aile için bir teselli olmuştur."

Baldwin'in avukatı Luke Nikas ise bu karar için "Yargının korkunç bir başarısızlığı" ifadelerini kullandı:

"Baldwin'in silahta -ya da film setindeki herhangi bir yerde- gerçek mermi olduğunu düşünmesi için hiçbir sebep yoktu. Birlikte çalıştığı profesyonellere güvendi, bu kişiler de kendisine silahta gerçek mermi olmadığı konusunda garanti vermişti. Bu suçlamaya karşı savaşacağız ve kazanacağız."

Gutierrez-Reed'in avukatı Todd Bullion da "Kararın kusurlu bir soruşturma ve gerçekte olanların yanlış şekilde değerlendirilmesinin bir sonucu olduğunu" söyledi:

"Hannah bu trajik kazayla ilgili son derece duygusal ve üzgün, hep de öyleydi. Ama kasıtsız insan öldürme suçu işlemedi."

Olayın ardından yaptığı açıklamada Baldwin, silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylemişti. Tetiği çekmediğini ve silahın dolu olduğundan da haberdar olmadığını belirtmişti.

Geçen yıl Ekim ayında 64 yaşındaki aktör ile film yapım şirketi, miktarını açıklamadıkları bir tazminat karşılığında Hutchins'in ailesiyle uzlaşmaya varmıştı.

Uzlaşma, Hutchins'in eşinin "taksirli insan öldürme" suçuyla bir dava açmasının ve film endüstrisinde uyulması gereken standartların ihlâl edildiğini iddia etmesinin ardından gelmişti.

Uzlaşmanın ardından açıklama yapan Matthew Hutchins, "Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz. Karşılıklı suçlamalar yapma veya birilerine suç yüklemek niyetinde değilim" ifadelerini kullanmıştı.