Özgür Özel, Cuma günü CHP Genel Başkanlığına adaylığını hangi mesajlarla açıklayacak?

Kaynak, DHA

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara

31 dakika önce

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP’nin Kasım ayı başında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkan adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarışma kararı aldı. Özel, adaylık kararını Cuma günü, CHP Genel Merkezi’nde düzenleyeceği basın toplantısıyla resmen ilan edecek.

Adaylık kararı ilanı öncesinde dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Özel, “nasıl bir CHP” istediğine ilişkin “tutum belgesi”ni de kamuoyuyla paylaşacak.

Yakın çevresine göre “değişimin adayı” olarak adaylığını açıklayacak olan Özel, tutum belgesiyle, “CHP’nin mirasına sahip çıkan, partinin örselenen kimliğini yeniden ayağa kaldırmayı hedefleyen bir gelecek projeksiyonu” çizecek.

“Kazanma umudu”nun farklı kanatları bir arada tuttuğu CHP, seçim yenilgisinin ardından çok parçalı bir görüntüyle 38. Olağan Kurultay’a gidiyor.

24 Temmuz 2020’de, “iktidar” temasıyla gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultay’da, rakiplerinin aday olmak için yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle, bir anlamda “rakipsiz” kalan Kılıçdaroğlu, bu kez partide yükselen güçlü “değişim” talebine karşı mücadele edecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden yenilgiyle çıkan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “partiyi güvenli limana yaklaştırma” gerekçesiyle genel başkanlıkta “devam” kararı partide değişim tartışmalarını başlatmıştı.

Değişim tartışmalarının öncülüğünü yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, belediyede karar verip, adaylık yarışından çekilmesi üzerine, değişim tartışmalarının başladığı süreçte “üzerime sorumluluk düşerse, adaylıktan kaçmam” diyen Grup Başkanı Özgür Özel, kararını netleştirdi.

Özel, Kurultay tarihinin yaklaşması, il kongresi sürecinin başlamasını da dikkate alarak, hem adaylık hem de tutum belgesini birlikte kamuoyuna açıklama kararı aldı.

Kılıçdaroğlu ile görüştü

Genel başkan adaylığı konusunda kararını açıklamaya hazırlanan Özel, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa görüştü.

Özel sosyal medya hesabından, “Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım” paylaşımında bulundu.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu

Tutum belgesinde neler yer alabilir?

Özel’e yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, tutum belgesinde, seçim yenilgisinin nedenleri, seçim sürecinde yapılan hatalara ilişkin bir özeleştiri yer alacak.

Özel’e destek veren partililer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, seçim sürecinde, parti yönetimini devre dışı bırakmasını “kayıt dışı siyaset” olarak nitelendiriyor.

O nedenle Özel’in tutum belgesinde, “CHP’nin mirasına sahip çıkmakla birlikte, ittifaklar ve kayıt dışı siyaset nedeniyle, partinin örselenen kimliğini yeniden ayağa kaldırmayı hedefleyen bir gelecek projeksiyonu” çizeceği ifade ediliyor.

Özel’in ana hatları ile “Nasıl bir CHP istendiğini” anlatacağı tutum belgesinin kitapçık haline getirilerek, kurultaya giden süreçte partililerle paylaşılması planlanıyor.

Destekçilerine göre tutum belgesi bir “parti programı veya seçim bildirgesi” gibi dizayn edilmedi.

Kurultaya giden süreç boyunca, katkıya açık olacak ve güncellenebilecek.

“Kadro hareketi olacak”

Adaylık açıklamasını Cuma günü saat 14.00’de yapmayı planlayan Özel, kürsüye tek başına çıkacak.

Özel’in bir “kadro hareketi” olarak yola çıkıldığı mesajı vermesi beklenen basın toplantısında, partinin farklı yönetim kademelerinde yer alan ve kendisine destek veren isimlerin salonda yer alması düşünülüyor.

Özel, adaylık açıklaması sonrasında ise Anadolu turuna çıkarak parti örgütlerinin nabzını tutacak, destek isteyecek.

Bu kapsamda, henüz kesinleşmemekle beraber ilk adresin İzmir İl Kongresi olabileceği ifade ediliyor.

“Kazanamamak değil, hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek kıyamet”

CHP’de “değişim isteyenler” homojen bir yapıda değil.

Milletvekilleri arasındaki bir grup Özel’i “hizipçi, grupçu” olarak nitelendiriyor ve “Özel aday olursa Kılıçdaroğlu’nu destekleriz” tavrı sergiliyor. O nedenle Özel’in seçimi kazanmasının kolay olmayacağı ifade ediliyor.

Özel ekibi ise en fazla delegeye sahip olan İstanbul’da, ilçe seçimlerinde değişimcilerin önde olduğuna işaret ediyor ve adaylık ilanı ile Özel’e desteğin daha da artacağını düşünüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin de Özel’e destek vereceğine dikkat çekiliyor. Partide “değişim” talebinin, genel merkezin göremediği kadar yüksek olduğu ve Özel’in genel başkan yarışından galip çıkmasının “sürpriz olmayacağı” iddia ediliyor.