Hollanda’nın Rotterdam kentinde silahlı saldırı: 3 ölü

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45 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

Hollanda’nın Rotterdam kentinde iki ayrı yerde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

Tıp fakültesi öğrencisi ve hayvan istismarından sabıkalı olduğu belirtilen saldırgan, bir ev ile Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin bir bölümünü ateşe verdi.

Ülkenin ikinci büyük kentindeki olay, Perşembe öğleden sonra meydana geldi.

Rotterdam polisinden yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki saldırgan önce Delfshaven bölgesindeki bir evde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 39 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 14 yaşındaki kızı da ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk daha sonra hayatını kaybetti.

Saldırgan, daha sonra evi ateşe verdi. Sokaktaki birkaç evin de saldırı ve yangından etkilendiği belirtildi.

Buradan motosikletle Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne giden saldırgan, sınıflardan birinde 46 yaşındaki bir erkek öğretim görevlisini silahla vurarak öldürdü.

Daha sonra tıp fakültesi hastanesine geçen saldırgan buradaki bir bölümü ateşe verdi.

Kaynak, EPA

Kurşun geçirmez yelek giydiği belirtilen silahlı saldırganın hastaneye molotof kokteyli attığı söyleniyor. Ancak bu bilgi resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Olayın ardından tıp fakültesine ağır silahlı polis özel birimleri yönlendirildi. Polis, 32 yaşındaki saldırganı, hastanenin helikopter pistinde gözaltına aldı.

Rotterdam Başsavcısı Hugo Hillenaar, tıp fakültesi öğrencisi olan saldırganın, 2021 yılında hayvan istismarı suçundan hüküm giydiğini açıkladı.

Öldürdüğü kadının, saldırganın komşusu, erkek kurbanın da, üniversitede hocası olduğu belirtiliyor.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, saldırıya ilişkin çok sayıda senaryo bulunduğunu belirterek, soruşturmanın henüz çok erken bir aşamada olduğunu ve pek çok sorunun yanıt beklediğini vurguladı.

Aboutaleb, "Tüm bu soruların gerçekten yanıtlanması gerekiyor ve bu da adalet sisteminin işi" dedi.

Rotterdam Emniyet Müdürü Fred Westerbeke de, saldırının tek kişilik ve planlı olduğunu dile getirdi. Polis müdürü, olaya ilişkin fazla ayrıntı vermedi.