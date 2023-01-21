Stockholm’de 'Kuran yakma' eylemi: Türkiye, İsveç Savunma Bakanı’nın ziyaretini iptal etti

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51 dakika önce

İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında Kuran yakacak olmasına Türkiye sert karşılık verdi. İsveç’in Türkiye Büyükelçisi Staffan Herrström’un dün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasının ardından İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Cuma günkü Türkiye ziyareti de iptal edildi.

Stockholm’de bugün yapılması planlanan Kuran yakma eylemine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AKP sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.

Reuters, Türkiye yanlısı eylemcilerin de Büyükelçilik önünde toplanmak için izin aldığını yazdı.

Bakan Akar: Önemi kalmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya'daki Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" dedi.

Jonson’un ziyaretinde, İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin Türkiye’nin itirazlarının ele alınması bekleniyordu.

Bakan Akar’ın açıklamasının öncesinde dün Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yapmış ve İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström’un Cuma günü Bakanlığa çağrıldığını duyurmuştu.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, “Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemi en güçlü şekilde kınadığımız, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, eyleme müsaade edilmemesini beklediğimiz, kutsal değerlere hakaretin ‘demokratik haklar’ kisvesi altında savunulamayacağı vurgulanmıştır” denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “Nefret suçu düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü değildir. Bu kişiye maalesef tüm uyarılarımıza rağmen izin verildi” dedi.

Çavuşoğlu, bu eylemin tüm dünyada infial yaratacağını söyleyerek İsveç makamlarına eylemin gerçekleşme saatine kadar "izni iptal etme" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da benzer bir şekilde, bugün gerçekleşecek eylem öncesinde uyarıda bulunulduğunu belirtti, eylemi “nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesi” olarak yorumladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop şu ifadeleri kullandı:

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir” dedi.

Stockholm’de bugün ayrıca İsveç’in, Türkiye’nin PKK ile ilişkili oldukları gerekçesiyle bazı kişilerin iade edilmesi taleplerinin İsveç’in NATO’ya üyelik müzakereleri sırasında gündeme gelmesinin de protesto edilmesi bekleniyor.

Ankara, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunu kabul etmek için "terör örgütü üyesi" olarak nitelendirdiği kişilerin Türkiye'ye iadesini önemli bir koşul olarak görüyor.

İsveç geçen ay Türkiye'de "terör örgütü üyeliği" nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat’ı iade etmişti. Tat, Türkiye’ye iade edilmesinin ardından tutuklanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, bugün yapılması beklenen bu protesto gösterisinin İsveç Büyükelçisi ile görüşme sırasında gündeme geldiği de belirtildi:

“PKK iltisaklı çevrelerin Stockholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları; terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname’nin açık ihlali olduğu belirtilmiştir."

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström geçen hafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı eylem nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.